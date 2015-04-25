به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رايزني فرهنگي ايران در مانيل، کنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان با رويكرد «اسلام و مسیحیت به افراط‌گرايي ديني و خشونت» ۹ و ۱۰ ارديبهشت‌ماه جاري در محل دانشگاه سانتا توماس فیلیپین برگزار مي‌شود.

اهم مقدمات برگزاري اين كنفرانس با مشاركت «کنفرانس علمای کشیشان کاتولیک»، «مؤسسه اديان دانشگاه مسيحي سانتا توماس فیلیپین» و «مركز گفت‌وگوي اديان و تمدّن‌ها سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي» صورت مي‌گيرد.

در این کنفرانس، رهبران کلیسای کاتولیک و سخنرانان مسیحی برخي از دانشگاه هاي فیلیپین درباره «نقش اسلام و مسیحیت در مقابله با افراط‌گرای مذهبی و خشونت و ايجاد جهان عاري از خشونت» سخن خواهند گفت.

همچنين، سفیر و نماينده تام الاختيار واتیکان در فیلیپین، سفیر ایران در فيليپين و مدیر دانشگاه مسيحي سانتا توماس و مقام عالي از وزارت امور مسلمانان حضور مي‌يابند و به ارائه مباحثي در رابطه با اسلام و مسيحيت مي‌پردازند.

از ديگر سخنرانان و مباحثه‌كنندگان اين كنفرانس دو روزه مي‌توان به پدر روحانی وینستون کاباندینگ، «عاليترین مقام کنفرانس علمای فیلیپین»؛ رسول رسولی‌پور، «رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی و رئیس دانشکده مذاهب شهید منتظری»؛ باقر طالبی‌درابي، «استاد اديان دانشگاه اديان و مذاهب قم» و یار وال بریلو، «از یو. اِس. تی.» اشاره كرد.

در بخشي ديگر از اين اجلاس، پدر روحانی پروفسور جوسِتو بِرناداس، «استاد ادبیات و هنر دانشگاه یو. اِس. تی.»، حجت‌الاسلام والمسلمین سید هاشم موسوی، «رئیس کالج بين‌المللی المصطفی»؛ پدر روحانی پروفسور البرت الِهو ردیس، «استاد توسعه اجتماعی دانشگاه آتنیو» و خانم سیتی دجالیا تورابین هاتامن، «نماینده مجلس فرند میندانائو و رئیس اجرایی وزرات امور مسلمانان فیلیپین» به سخنراني مي‌پردازند.

پدر روحانی بابائو، «معاون مدیر کلیسای مانیل»؛ پوتره، «نماینده ارشد گفت‌وگوی ادیان اتحادیه مبتکران ادیان»؛ لی لیان سیسون، «مدیر گروه مذاهب برای صلح فیلیپین»؛ منصور لیمبا، «مدیر مؤسسه فرهنگی شجره المنتظرین شهر کتوباتو»، جولکیپلی، «رئیس دانشکده مطالعات اسلامی دانشگاه دولتي فيليپين» و ترسا ماریتز- افریکا، «بینانگذار و مدیر اجرایی انجمن مدافعان صلح» از ديگر سخنرانان اين كنفرانس به شمار مي‌روند.

«نقش گفت‌وگوی ادیان در تبلیغ صلح و دوستی»، «علل و عوارض افراط‌گرایی و خشونت»، «نقش رهبران مذهبی در پیشگیری از افراط گرایی مذهبی و خشونت»، «نقش دین و رهبران دینی در صلح و همگرایی در جامعه» و «رویکرد اسلامی به افراط گرایی و خشونت» از جمله مقالاتي است كه در اين كنفرانس قرائت خواهد شد.

همچنين، مقالاتي ديگر همچون «گفت‌وگوي مذهبی و همزیستی و همگرایی»، «نقش مسیحیت در صلح و همگرایی»، «نقش اسلام در صلح و همگرایی»، «نقش سازمان‌های مذهبی در ارتقاي تفاهم و دوستی میان کشورها و سازمان ملل» و «نقش رسانه‌ها در توسعه افکار متوسط و دوستی بین مردم و درگیر شدن تخیل اخلاقی در پاسخ به چالش افراط‌گرایی مذهبی و خشونت» ارائه مي‌شود.

بنابر اعلام دبيرخانه كنفرانس در دانشگاه سانتا توماس، ۸۵ نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و تعداد ۲۵۰ نفر از اسقف‌ها، كشيشان، اساتيد رشته‌هاي اديان و مذاهب، تاريخ اديان، كلام مسيحي و توسعه و ارتباطات اجتماعي و دانشجويان دوره دكتري در اين رشته‌ها حضور خواهند يافت.

گفتني است، کنفرانس بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان به مدت دو روز متوالي، ساعت ۹ تا ۱۶ در محل سالن اجتماعات این دانشگاه معروف شرق آسيا برگزار خواهد شد.