کشف پیکر بانوی مفقود شده بر اثر سیل در شهرستان انگوت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدمتی شامگاه جمعه در بازدید از مناطق سیل شده بخش انگوت شهرستان گرمی، اظهار کرد: شامگاه پنجشنبه حوالی ساعت ۱۹ به دنبال بارش باران گزارش وقوع سیلاب در بخشی از مناطق شهرستان انگوت و به ویژه روستای خزان از توابع دهستان قره‌آغاج دریافت شد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بر اثر این سیل یک بانوی ۶۵ ساله مفقود شده بود که از شب گذشته با تلاش ۱۳ تیم عملیاتی متشکل از ۴۰ نجاتگر در قالب ۳ تیم ارزیاب، ۹ تیم سیلاب و یک تیم آنست از معاونت امداد و نجات هلال احمر استان اردبیل و جمعیت هلال احمر شهرستان‌های گرمی، اردبیل، پارس‌آباد و مشکین‌شهر، ساعاتی قبل پیکر این بانو پیدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با اشاره به اینکه عملیات بازسازی بخشی از خانه‌های آسیب‌دیده و مسیل‌سازی در منطقه سیل‌زده شهرستان انگوت آغاز شده است، افزود: قطعی برق، گاز و آب روستای هزان در حال رفع شدن است.

خدمتی گفت: ۱۲ روستای شهرستان انگوت درگیر سیلاب شب گذشته شد که بخش عمده این موضوع متوجه روستای هزان و موجب قطعی برق، گاز و آب روستای مذکور شده است که تا ساعات آینده برق روستا متصل وصل می‌شود و گاز روستا فردا و آب شرب نیز نهایتاً یک تا دو روز دیگر برقرار خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل عملیات بازسازی بخشی از خانه‌های آسیب‌دیده در روستاها را که چندان گسترده نیست را آغاز کرده و علاوه بر این مسیل‌سازی منطقه سیل‌زده شهرستان انگوت از سوی بنیاد مسکن استان در حال انجام است و مشکل بخشی از راه‌های ارتباطی روستای منطقه سیل‌زده، در ساعات اولیه بامداد امروز مرتفع شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل بیان کرد: از ساعات اولیه وقوع سیلاب در شهرستان انگوت آشپزخانه سیار پخت غذای گرم آغاز به کار کرده است.