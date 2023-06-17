به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در خصوص آخرین وضعیت مرزهای کشور به خصوص مرزهای سیستان و بلوچستان با افغانستان، گفت: مرزبانان ما خیلی قدرتمند در انجام وظیفه خود مصمم و قاطع هستند اما طبیعتاً مرزها به خصوص در شرایطی که طرف مقابل یک سیستم امنیتی قوی ندارد، دچار مشکلاتی می‌شود که از قبل هم وجود داشته است.

وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: البته با موارد مختلف پیش آمده با قدرت برخورد شده و امنیت در مرزها برقرار است لذا مرزهای کشورمان مشکلی ندارند. تروریست‌ها هم هرچند برای سو استفاده از این مرزها تلاش می‌کنند، اما باید بدانند که رها نخواهند شد و به سزای عمل خود خواهند رسید.

وی در مورد مرزهای مشترک ایران و افغانستان، یادآور شد: ما به حاکمان افغانستان تذکر دادیم که بیشتر باید افراد خود را توجیه و مراقبت کنند، البته یگان‌های مرزی ما هم با قدرت از منافع ملی دفاع می‌کنند و اجازه تخطی در مرزها را به کسی نمی‌دهند اما لازم است آنها رعایت کنند.

وحیدی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین نتایج مذاکرات با هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان بعد از درگیری اخیر در مرز، اظهار داشت: طالبان توجیه شده و مرزهای ما آرام و رفت و آمدها برقرار است.