ثبت ۱۴۶۷ مورد شکایت مردمی درسامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۰

سید مهدی میرجهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین گزارش‌های مردمی در زمینه بهداشت محیط در استان اصفهان اظهار داشت: عمده شکایات اعلامی به دلیل مسائل خاص کرونا بوده و علی رغم اطلاع رسانی و تقویت سرورهای شکایات مردمی، شاهد کاهش آمار شکایات در سال جاری هستیم.

وی بیشترین شکایت مطرح شده از سوی مردم را به ترتیب عرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف، دفع بهداشتی و غیر اصولی فاضلاب، عدم رعایت موازین بهداشتی درمحیط کار و عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته اعلام کرد و گفت: بالاترین شکایات مردمی به ترتیب از صنف نانواها به علت عدم رعایت شرایط بهداشتی و کیفیت نامناسب نان، اماکن مسکونی به خاطر فاضلاب و زباله، اغذیه فروشی، ساندویج و پیتزا، سوپر مارکت و بقالی‌ها و رستوران‌ها دریافت شده است.

مدیر گروه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه سامانه ۱۹۰ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است و بسته به نوع شکایات بین ۴۸ تا یک هفته اعلام نتیجه می‌شود؛ بیان داشت شکایت بامضمون مسمومیت باشد؛ رسیدگی اولیه باید ظرف مدت ۷ ساعت و برای اعلام نتیجه نهایی نیاز به ۷ روز زمان است و در صورت گزارش فاضلاب نیاز به مدت زمان بیشتری است.

میرجهانیان گفت: پس از رسیدگی و تحلیل شکایات، صدور اخطاریه ۲۲ درصد، اعلام نقص غیربحرانی ۱۵ درصد، اخطاریه فاضلاب و زباله ۱۳ درصد، اعلام نواقص به دادگاه و مراجع قضائی ۱۰ درصد و ۶ درصد منتج به معدوم مواد غذایی شده است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر ثبت شکایت به ۱۹۰، شکایات حضوری و تلفنی نیز خواهیم داشت، ادامه داد: انعکاس بخشی از شکایات نیز از طرق مختلفی از جمله ۱۲۴، ۱۳۷، بازرسی و استانداری نیز صورت می‌گیرد.

مدیر گروه واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان تصریح کرد: پس از اعلام شکایت به ۱۹۰، کد پیگیری به شاکیان اعطا می‌شود که بتوانند سیر شکایت را بررسی و از آنها رضایت سنجی انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برخی از شکایات نیاز به بررسی چند مرحله‌ای دارد و تا وصول نتیجه نیاز به صرف وقت یک ماه است، گفت: مواردی همچون آلودگی هوااز سوی کبابی‌ها و آلودگی صوتی برخی اصناف نیازمند ورود دستگاه‌های دیگری همچون محیط زیست و شهرداری نیز است که به طور تقریبی ۳ ماه طول می‌کشد و باید نظر دستگاه قضائی را خواست.

میرجهانیان با اشاره به اینکه اصنافی همچون کبابی و جگرکی‌ها در داخل شهر به راحتی اجازه کار ندارند و از سوی شهرداری به آنها مجوز داده نمی‌شود، ادامه داد: این مراکز در صورت فعالیت باید دارای دودکش حداقل دو متر و نیم ارتفاع باشند.

وی با بیان اینکه آلودگی صوتی اصناف نیز از مواردی است که پس از گزارش به آنها اخطار داده می‌شود، گفت: ۱۰ درصد از شکایات واصله به ۱۹۰ منجر به دادگاه معرفی و پلمب می‌شود.