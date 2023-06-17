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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هرسین:

آتش‌سوزی در روستای میرمینگه بخش مرکزی هرسین مهار شد

آتش‌سوزی در روستای میرمینگه بخش مرکزی هرسین مهار شد

کرمانشاه- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین گفت: آتش‌سوزی در روستای میرمینگه بخش مرکزی هرسین مهار شد.

سجاد دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز آتش سوزی گسترده در چند هکتار از اراضی کشاورزی و مراتع روستای میرمینگه از توابع بخش مرکزی هرسین به وقوع پیوست.

وی افزود: در پی این آتش سوزی پنج اکیپ از شهرستان هرسین و مرکز استان به محل اعزام شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین تصریح کرد: با تلاش نیروهای امدادی و آتش نشانی آتش سوزی در روستای میرمینگه بخش مرکزی هرسین مهار شد.

دارابی خاطر نشان کرد: متأسفانه در این حادثه با وجود تلاش‌های صورت گرفته در اطفای حریق بخش وسیعی از مراتع منطقه در آتش سوخت.

کد مطلب 5812659

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