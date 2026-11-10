به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، محمدحسین دهقان در جریان بازدید شبانه از واحدهای صنعتی مهریز، با هدف بررسی نحوه فعالیت صنایع، شناسایی واحدهای آلاینده و پیشگیری از تخلفات، دستور پلمب دو واحد تولید کود و فرآوری مس را صادر کرد.

این دو واحد به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی و بهداشتی و تخلف از ضوابط قانون کار پلمب شدند.

همچنین در جریان این بازدید، برای دو واحد صنعتی دیگر به دلیل مشاهده برخی تخلفات، اخطار قانونی صادر شد تا نسبت به رفع نواقص و رعایت الزامات اقدام کنند.

این بازدید با همراهی نیروهای انتظامی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد.