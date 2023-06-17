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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۱۴

فرار ده‌ها داعشی از زندانی در شمال سوریه به مقصدی نامعلوم

فرار ده‌ها داعشی از زندانی در شمال سوریه به مقصدی نامعلوم

منابع سوری از فرار ده‌ها داعشی از زندانی در شمال سوریه به مقصدی نامعلوم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع سوری از فرار شماری از عناصر داعشی از زندانی در مناطق تحت کنترل ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، ۲۵ داعشی از یکی از زندانهای مناطق تحت کنترل ارتش ترکیه در شهر راس العین در شمال شرق سوریه گریختند.

این عناصر از اتباع عراقی، سوری، سعودی و کویتی هستند.

این زندان متعلق به گروههای وابسته به ارتش ترکیه در شهر راس العین در شمال استان حسکه است.

منابع سوری اعلام کردند: معلوم نیست که عناصر داعشی به کجا فرار کرده اند اما معمولاً به سمت اراضی ترکیه در نزدیکی این شهر می روند.

اسپوتنیک اسامی عناصر داعشی مذکور را منتشر کرده است.

فرار ده‌ها داعشی از زندانی در شمال سوریه به مقصدی نامعلوم

فرار ده‌ها داعشی از زندانی در شمال سوریه به مقصدی نامعلومفرار ده‌ها داعشی از زندانی در شمال سوریه به مقصدی نامعلوم

کد مطلب 5812667

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