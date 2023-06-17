به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی عربی، اظهارات «لیدیا تورپ» قانونگذار زن استرالیایی اخیرا در صحن پارلمان این کشور جنجالی شد.

وی در حالی که اشک می‌ریخت رو به نمایندگان پارلمان استرالیا گفت که از سوی «دیوید وان» همکار پارلمانی خود مورد سوء استفاده و تعرض جنسی به طور لفظی و فیزیکی قرار گرفته است.

لیدیا تورپ نماینده زن پارلمان استرالیا

وی در شرایطی جزئیات این رخداد را به اطلاع دیگر نمایندگان استرالیایی رساند که بهت و حیرت صحن پارلمان این کشور را فرا گرفته بود.

دیوید وان نماینده استرالیایی

این در حالی است که دیوید وان نماینده حزب لیبرال استرالیا در واکنش به اظهارات لیدیا تورپ، تاکید کرد که این ادعاها صحت ندارد و وی تعرضی به این نماینده زن نداشته است.