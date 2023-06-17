سومین جشنواره « فانوس» در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری سومین دوره جشنواره تولیدات هنری «فانوس» در مازندران خبر داد و اظهار داشت: این جشنواره ویژه تولیدات هنری سال ۱۴۰۱ با موضوعات دفاع مقدس، ایثار، شهادت، مقاومت ملل، مدافعان وطن، حرم و امنیت و شهدای امر به معروف برگزار خواهد شد.

این مسئول طراحی پوستر و بیلبورد، موسیقی باکلام، نقاشی، نمایش خیابانی، عکس، فیلم مستند و نماهنگ را بخش‌های جشنواره اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در این بخش سه برگزیده خواهیم داشت، زمان ارسال آثار را تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: علاقمندان می‌توانند آثار را به آدرس دبیرخانه واقع در ساری، بلوار دفاع مقدس، روبروی بیمارستان شفا، کدپستی ۴۸۱۷۹۵۴۵۳۸ ارسال و یا جهت اطلاعات بیشتر به شماره‌های ۶-۳۳۱۱۲۱۹۵ و ۳۳۱۱۵۵۴۷ تماس بگیرند.

وی همچنین ادامه داد: هنرمندان استان و صاحبان هنر جهت ثبت نام و اثر، به کانال جشنواره در پیام رسان‌های ایتا به آدرس https://eitaa.com/fanoos_mazandaran و بله به آدرس https://ble.ir/fanos ۱۴۰۲ ارسال و یا به لینک ثبت نام https://survey.porsline.ir/s/WpPQsI ۵ H مراجعه کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، زمان اختتامیه جشنواره را هفته دفاع مقدس اعلام کرد و در پایان گفت: این جشنواره به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با همکاری و مشارکت استانداری، سپاه کربلا، بسیج هنرمندان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، حوزه هنری، فرمانداری محمودآباد، شهرداری و شورای اسلامی شهر سرخ رود برگزار خواهد شد.

اضافه شدن بخش دانش آموزی به جشنواره

روح الله ایرانمهر معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران و دبیر سومین دوره جشنواره تولیدات هنری «فانوس» با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره تولیدات هنری «فانوس» در مازندران، از اضافه شدن بخش دانش آموزی به این دوره از جشنواره خبر داد.

ایرانمهر افزود: بخش دانش آموزی یکی از بخش‌های جشنواره اصلی به شمار می‌آید که بخاطر اهمیت موضوع و جدا بودن سطح کیفی آثار، پوستر جداگانه برای طراحی کردیم تا بتوانیم تبلیغات مختص دانش آموزان داشته باشیم.

وی بخش‌های ویژه دانش آموزی را تئاتر صحنه‌ای، نقاشی و فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای اعلام کرد و گفت: مهلت ارسال آثار در این بخش تا ۱۵ مرداد درنظر گرفته شده است.

ایرانمهر با بیان اینکه در این بخش نیز از سه برگزیده تقدیر به عمل می‌آید، ادامه داد: برای نفر اول این بخش تندیس جشنواره، لوح افتخار و جایزه نقدی ۲۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شد.

ایرانمهر در پایان گفت: این جشنواره به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با همکاری و مشارکت استانداری، سپاه کربلا، بسیج هنرمندان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، حوزه هنری، فرمانداری محمودآباد، شهرداری سرخ رود و شورای اسلامی شهر سرخ رود برگزار خواهد شد.

دبیر سومین دوره جشنواره تولیدات هنری «فانوس» مازندران زمان اختتامیه جشنواره را هفته دفاع مقدس اعلام کرد.