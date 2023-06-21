به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر روز چهارشنبه پس از ادای احترام مزار شهدای گمنام در ملکشاهی، بازدید از تصفیه‌خانه آب ملکشاهی، سپس در نشست مشترک با مردم ملکشاهی از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تحقق کل تعهدات بنیاد مستضعفان در این شهرستان خبر داد و گفت: علاوه بر این مبلغ ۵ میلیارد تومان برای احداث زمین چمن در شهرستان ملکشاهی اختصاص یافت‌.

وی افزود: تا زمان بهره‌برداری از بیمارستان ملکشاهی باید مجوز لازم برای تامین کادر درمان این بیمارستان صادر شود.

فتاح ادامه داد: ۴۵ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ملکشاهی به زودی پرداخت می‌شود تا در زمان مقرر این پروژه به بهره برداری برسد.

رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: بنیاد مستضعفان پس از برآورد هزینه پروژه تصفیه خانه ملکشاهی، بنیاد مستضعفان در حد امکان برای تکمیل این پروژه مهم مساعدت خواهد کرد.

وی اضافه کرد: یکی از بزرگترین مواکب بنیاد مستضعفان در سه راهی کارزان ایلام امسال با تمامی ظرفیت به زوار خدمات‌رسانی می‌کند.

فتاح تاکید کرد: سال قبل ۴۰ میلیون بطری رایگان بین زوار توزیع شد که امسال این تعداد افزایش می‌یابد.