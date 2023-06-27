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۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

مدیر عامل انجمن هنرهای تجسمی استان قم:

قم بیشترین هنرمند تصویرگر بعد از تهران را دارد

قم بیشترین هنرمند تصویرگر بعد از تهران را دارد

قم- مدیر عامل انجمن هنرهای تجسمی استان قم گفت: قم بیشترین هنرمند تصویرگر را بعد از تهران دارد که سطح کاری بالای هنرمندان قمی موجب کسب رتبه‌ها و موفقیت‌هایی از سوی آنان در رویدادها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سلیمانی ظهر سه شنبه در نشست خبری سیزدهمین جشنواره دوسالانه تصویرگری استان قم در نگارخانه فرهنگ اظهار داشت: استان قم در عرصه برگزاری این دوسالانه‌ها سرآمد است و حوزه تصویرسازی نیز ظرفیت خوبی در قم دارد.

مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی استان قم گفت: تصویرسازی در کشور ما سابقه دیرینی دارد و این پیشینه همچنان پشتوانه فرهنگ و هنر ایران است و در استان قم نیز با توجه به شرایطی که وجود دارد شاهد پیشرفت‌های خوبی در این هنر هستیم.

سلیمانی ادامه داد: از جمله عواملی که موجب بروز خلاقیت جوانان قم در هنر تصویرسازی شده است؛ وجود انتشاراتی‌های بسیار زیاد در قم است که نیاز به تصویرگران و گرافیست دارند.

وی بیان داشت: انجمن هنرهای تجسمی استان قم از سال ۷۲ فعالیت خود را آغاز کرده و در طی این مدت در رشته‌های مختلف هنری، دو سالانه‌های مختلفی برگزار کرده است و اساتید خوبی در این رشته، هنرمندان جوان را همراهی کردند.

مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی استان قم تاکید کرد: تصویرسازان در قم به شکوفایی خاصی رسیدند که استاد مهدی نوری در این عرصه پرورش شاگرد تلاش‌های بسیاری داشته است.

وی افزود: قم بیشترین هنرمند تصویرگر را بعد از تهران دارد که سطح کاری بالای هنرمندان قمی موجب کسب رتبه‌ها و موفقیت‌هایی از سوی آنان در رویدادهای ملی و بین المللی شده که سید حسن موسوی از هنرمندان قمی توانست جایزه بزرگ تصویرسازی را کسب کند که این نشان از کیفیت آثار هنرمندان قمی است.

سلیمانی گفت: امیدواریم با کمک دستگاه‌های فرهنگی از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم این دو سالانه بهتر از سالهای قبل برگزار شود و تأثیر خوبی در هنر و فرهنگ شهر به جای بگذارد.

مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی استان قم ادامه داد: این جشنواره و نمایشگاه‌ها موجب کارآفرینی برای هنرمندان تصویرساز می‌شود و با توجه به حجم بالای ناشران فعال در استان قم از ظرفیت‌های هنرمندان این عرصه باید حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

وی بیان داشت: انجمن هنرهای تجسمی استان قم در این سال‌ها برای آموزش نسل جوان و نوجوان برنامه‌های خوبی پیش بینی کرده که موجب بروز شکوفایی آنان شده است.

کد مطلب 5821603

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