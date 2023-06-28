انریکه مورا:پیامدهای اقدامات «واگنر» برجنگ اوکراین باید بررسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در پیامی توییتری نوشت: به طور فزاینده‌ ای متقاعد شده‌ ام که پیامدهای مرتبط و هنوز ناشناخته اقدامات «واگنر» بر جنگ اوکراین باید بررسی شود.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مدعی شد که نفوذ داخلی بالقوه در روسیه، ناشی از پیامدهای جنگ اوکراین است!

پریگوژین جمعه پیش مدعی شد که ارتش روسیه با دستور سرگئی شویگو، وزیر دفاع و والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه مقر نیروهای واگنر در خاک اوکراین را هدف قرار دادند و نزدیک ۲ هزار نفر از آنها را کشته‌اند. پریگوژین بعد از طرح این ادعا نیروهای خود را در شهر روستوف مستقر و پس از آن برای «اجرای عدالت و مجازات وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش» به سمت مسکو حرکت کرد.

وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای این ادعای پریگوژین را رد و او را به «شورش و خیانت» متهم کرد و از نیروهای واگنر خواست تا از دستورات پریگوژین پیروی نکنند.

به‌دنبال بالا گرفتن تنش بین یوگنی پریگوژین، فرمانده ارتش خصوصی واگنر وابسته به مسکو و وزارت دفاع روسیه و تحریک به شورش مسلحانه از سوی واگنر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم روسیه گفت: از داخل به ما خیانت شده و آنها باید تاوانش را بپردازند. روسیه به سختی برای آینده‌اش در نبرد است و برای این منظور لازم است که از شر هر چیزی که ما را تضعیف می‌کند، خلاص شویم.

پوتین این اقدام پریگوژین را «خیانت و خنجر از پشت» نامید و گفت: باید تمام نیروهایمان را متحد کنیم. از پشت ما خنجر زدند و باید تاوانش را بپردازند. پاسخ ما به این شورش مسلحانه سخت خواهد بود.

در کمتر از ۲۴ ساعت در روز شنبه با میانجی‌گری الکساندر لوکاشنکو، پریگوژین حاضر به مصالحه شد و در عوض تضمین امنیت خود و نیروهایش، مجبور به عقب‌نشینی شد.