تشکیل پرونده قضائی برای عاملان شایعه مسمومیت امام جماعت مسجد مکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام علی مصطفوی در تشریح این خبر، گفت: دستگاه قضائی استان در اجرای قانون و برای صیانت از امنیت روانی مردم، برای عوامل انتشار شایعه مسمومیت مولوی عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان پرونده قضائی تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه در این راستا تاکنون چهار نفر دستگیر شده اند، گفت: دادگستری با افرادی که قانون شکن بوده و از رأفت نظام اسلامی نهایت سوءاستفاده را کرده و با توسل به دروغ و با همکاری شبکه‌های معاند به دنبال ایجاد التهاب و آشوب در استان هستند باقاطعیت برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: هرگز به دشمنان نظام اسلامی اجازه تعرض به آرمانها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را نخواهیم داد.

شایان ذکر است در روزهای گذشته خبری مبنی بر ترور بیولوژیکی و مسمومیت امام‌جماعت مسجد مکی زاهدان در فضای مجازی منتشر شده که از اساس کذب بوده و از سوی مسئولان مربوطه تکذیب شده است.