آئین سنتی غدیر در استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان سمنان، حجت الاسلام عباس عبدالهی درباره برنامه‌های ویژه غدیر در استان سمنان، بیان کرد: این استان مملو از استعدادها و آئین‌ها و سنت‌ها است که رنگ و بوی ویژه‌ای با حضور مردم متدین این استان دارد.

وی افزود: هم در موالید اهل بیت (ع) اعیاد و هم در حوزه مناسبت‌های عزای اهل بیت (ع) و از غرب تا شرق استان سمنان تمام شهرها و روستاها مملو از سنت‌های دیرین با حضور مردم است که غدیر هم از این قاعده مستثنی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه همزمان با غدیر، به خصوص در شهرستان شاهرود مراسم سنتی ضیافت سادات را شاهد هستیم که سادات میزبان مومنانی است که به دیدارشان می‌آیند.

عبدالهی با بیان اینکه در برخی نقاط شهرستان شاهرود تا سه هزار نفر نیز به دیدار سادات می‌روند، بیان کرد: عیدی دادن سادات به عنوان تبرک از جمله دیگر مراسم این روز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اطعام روز غدیر از دیگر برنامه‌های استان سمنان محسوب می‌شود که در زمره مستحبات موکدات ما نیز محسوب می‌شود، ابراز کرد: در روز عید غدیر علاوه بر سادات مساجد و هیئت‌ها نیز سفره‌های اطعام غدیر دارند که بسیار مورد استقبال نیز قرار می‌گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین گفت: سنت دیگری که در شاهرود نیز رواج داشته و کماکان هم دیده می‌شود، خرید لباس نو و عید سال در عید غدیر است و این نشان می‌دهد که غدیر به لحاظ جایگاه، بالاترین عید مردم استان محسوب می‌شود.

عبدالهی با بیان اینکه در همه شهرستان‌های استان سمنان به خصوص در شب عید غدیر و روز عید، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده است، افزود: چند سالی است که بحث ایستگاه‌های صلواتی و راهپیمایی‌ها را نیز داریم و خدا را شاکر هستیم که مردم استان ثابت قدم پای این مراسم ایستاده‌اند.