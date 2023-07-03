سفر ۲ روزه وزیر خارجه عراق به انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر خارجه عراق و هیئت همراهش امروز دوشنبه وارد لندن پایتخت انگلیس شد.

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه عراق، فؤاد حسین در این سفر دو روزه، در چارچوب تقویت روابط دوجانبه بین عراق و بریتانیا در راستای گفت وگوی استراتژیک عراق و انگلیس، دیدارهایی خواهد داشت.

فواد حسین در جریان این سفر با جیمز کلورلی وزیر خارجه عراق و بن والاس وزیر دفاع انگلیس و برخی مقامات دیگر انگلیسی دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجه عراق همچنین اعلام کرد که در چارچوب تقویت روابط اقتصادی میان عراق و انگلیس، وزیر خارجه عراق دیدارهایی در این زمینه انجام خواهد داد.

رئیس دستگاه دیپلماسی عراق دیدارهایی با بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شماری از تاجران و مدیرعامل شرکت BT انگلیس انجام خواهد داد.