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۱۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

سفر ۲ روزه وزیر خارجه عراق به انگلیس

سفر ۲ روزه وزیر خارجه عراق به انگلیس

منابع عراقی از سفر دو روزه فواد حسین وزیر خارجه این کشور به انگلیس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر خارجه عراق و هیئت همراهش امروز دوشنبه وارد لندن پایتخت انگلیس شد.

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه عراق، فؤاد حسین در این سفر دو روزه، در چارچوب تقویت روابط دوجانبه بین عراق و بریتانیا در راستای گفت وگوی استراتژیک عراق و انگلیس، دیدارهایی خواهد داشت.

فواد حسین در جریان این سفر با جیمز کلورلی وزیر خارجه عراق و بن والاس وزیر دفاع انگلیس و برخی مقامات دیگر انگلیسی دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجه عراق همچنین اعلام کرد که در چارچوب تقویت روابط اقتصادی میان عراق و انگلیس، وزیر خارجه عراق دیدارهایی در این زمینه انجام خواهد داد.

رئیس دستگاه دیپلماسی عراق دیدارهایی با بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شماری از تاجران و مدیرعامل شرکت BT انگلیس انجام خواهد داد.

کد مطلب 5826394

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