واکنش ترامپ به حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در واکنش به وقوع حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی این کشور در انگلیس ادعا کرد: عملیات بازداشت در انگلیس فوق‌ العاده بود.

رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای دستاوردسازی برای دولتش مدعی شد: همکاری با انگلیس عالی پیش رفت. ما آن‌ ها را تحت نظر داشتیم. آن‌ ها قصد داشتند آسیب بزرگی به پایگاه ما وارد کنند، اما همکاری با بریتانیایی‌ ها نتیجه‌ بخش و عالی بود. مدت‌ ها آن‌ها را زیرنظر داشتیم و سرانجام دستگیرشان کردیم!

این در حالیست که پلیس انگلیس پیشتر اعلام کرد که یک حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه فرفورد این کشور رخ داده است.

پلیس انگلیس اضافه کرد که تعدادی از افراد مظنون به نقض قوانین مربوط به مواد منفجره در این عملیات بازداشت شده اند.

همچنین گزارش شده که ساکنان منطقه اطراف پایگاه هوایی فیرفورد آمریکا به یک مکان دیگر منتقل شده اند.