حملات موشکی عربستان به صعده

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المسیره در صعده گزارش داد که رژیم سعودی با شلیک چهار فروند موشک، شرق شهر صعده را هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، مناطق مسکونی در «عزله آل ثابت» در بخش مرزی «قطابر» نیز هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی نظامیان سعودی قرار گرفته است.

همچنین گزارش‌هایی درباره ایجاد اختلال در پروازهای فرودگاه بین‌المللی ریاض در پی حملات نیروهای یمنی به عمق عربستان منتشر شده است.

طی روزهای اخیر، حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به مواضع و شهرهای مختلف در عمق خاک عربستان نیز گزارش شده است.