به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در آیین تجلیل از خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای رمضان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: ما برای بندگی خدا خلق شده‌ایم و امروز مأموریت ما در دو موضوع خلاصه می‌شود که در حقیقت یک مسئولیت واحد است؛ نخست اینکه پرچم حق را برافراشته نگه داریم و اهداف دین را پیگیری کنیم و دوم اینکه ایران را بسازیم و از ایران الگویی قابل تکثیر در برابر جهانیان قرار دهیم.

وی افزود: آنچه ناظر به حوزه دین و آنچه ناظر به حوزه میهن است، در حقیقت یکی است و ما یک مسئولیت بزرگ الهی داریم و آن، زمینه‌سازی برای ظهور است.

شهردار تهران با اشاره به نقش شهدا در این مسیر گفت: عده‌ای به دنبال نشانه‌ها هستند تا ببینند علائم ظهور چیست، اما عده‌ای نیز خودشان بخشی از ظهور و زمینه‌سازی برای ظهور هستند. شهدا خود بخشی از این زمینه‌سازی هستند.

وی شهادت را «یک ظرفیت جدید برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی» دانست و گفت: موضوع شهادت و شهید، که شما خانواده‌های معظم شهدا با تمام وجود آن را لمس کرده‌اید، یک موضوع عادی نیست، بلکه ظرفیت جدیدی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است.

شهردار تهران با اشاره به جایگاه شهدا در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: هرچه جلوتر می‌آییم، قدر و قیمت شهدا متفاوت و بالاتر می‌شود. چراکه هرچه به قله نزدیک‌تر می‌شویم، ظرفیت بیشتری برای تحرک و عبور از موانع نیاز داریم.

زاکانی با اشاره به شهدای مقاومت و شهادت سیدحسن نصرالله افزود: در دفاع اخیر نیز شاهد شهادت رهبران و چهره‌های بزرگ مقاومت بودیم. شهید سیدحسن نصرالله بارها دعا می‌کرد که خداوند عمر او را بگیرد و به عمر امام مجاهد شهید اضافه کند، اما تقدیر الهی این بود که خود او زودتر به شهادت برسد.

وی تأکید کرد: شهدای عزیز، امروز بزرگ‌ترین ظرفیت برای یاری، دستگیری و هدایت هستند؛ آنها هم راه و الگو هستند و هم مددکار و دستگیر.

وی با اشاره به گزارش رئیس جمهور در دولت از دیدارهای خارجی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آقای پزشکیان نقل می کردند در برخی دیدارهای خارجی، طرف مقابل صراحتاً اعلام کرده بود که از بیان مواضع خود در برابر ایران خجالت می‌کشد، چراکه مواضع ایران را بر حق می‌دانستند. این مسئله نشان می‌دهد که امروز جهان در نقطه‌ای قرار گرفته که در حال انتخاب است.

شهردار تهران خون شهدا را عامل بیداری و افزایش جرأت ملت‌ها برای ایستادگی دانست و گفت: خون فرزندان، پدران، همسران و عزیزان شهید شما این تنبه و بیداری را رقم زده است. زمانی کسی جرأت نداشت در برابر آمریکا بایستد و حتی در کشور ما برخی مقامات خارجی برای مسئولان کشور تعیین تکلیف می‌کردند، اما امروز شرایط تغییر کرده است و این نیز از برکت خون شهداست.

زاکانی ادامه داد: پیروزی نزدیک است و به لطف الهی باید مسیری را طی کنیم که در آن، تاب‌آوری خود را که خداوند به خانواده شهدا و ملت ایران عطا کرده، به جامعه منتقل کنیم. جامعه باید استقامت و تاب‌آوری خود را روزبه‌روز افزایش دهد و دقت‌ها و ملاحظات خود را به مسئولان منتقل کند تا آگاهی و محاسبات آنها نیز با دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به جایگاه رهبر انقلاب در تحولات اخیر اظهار کرد: امروز رهبر عزیزمان کشور را با دقت اداره می‌کنند و مردم نیز از ایشان حمایت کرده‌اند. ایشان طالب این جایگاه نبودند، اما هنگامی که تکلیف بر عهده ایشان قرار گرفت، با قوت مسیر را ادامه دادند.

شهردار تهران افزود: با درکی که از صحنه داریم، می‌بینیم که اگر هدایت، استحکام، ایستادگی و محبت رهبر انقلاب نبود، ممکن بود شرایط به شکل دیگری رقم بخورد. اینها برکاتی است که خداوند شامل حال ملت ایران کرده است. امیدواریم بتوانیم این مسیر را با گام‌های بلند طی کنیم؛ چراکه پیمودن این راه بدون کمک شهدای شما، خانواده‌های معظم شهدا و سایر شهدا امکان‌پذیر نیست.