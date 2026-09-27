موج ۲۱۱ به کردکوی رسید؛ روایت یک شب مردمی

کردکوی- خیابان‌های کردکوی در موج ۲۱۱، بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم و شکل‌گیری جلوه‌هایی از همدلی و همراهی بود.