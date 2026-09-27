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۶ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵

موج ۲۱۱ به کردکوی رسید؛ روایت یک شب مردمی

موج ۲۱۱ به کردکوی رسید؛ روایت یک شب مردمی

کردکوی- خیابان‌های کردکوی در موج ۲۱۱، بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم و شکل‌گیری جلوه‌هایی از همدلی و همراهی بود.

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کد مطلب 6960839

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