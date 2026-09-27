https://mehrnews.com/x3db8X ۶ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵ کد مطلب 6960839 استانها گلستان استانها گلستان ۶ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵ موج ۲۱۱ به کردکوی رسید؛ روایت یک شب مردمی کردکوی- خیابانهای کردکوی در موج ۲۱۱، بار دیگر شاهد حضور شبانه مردم و شکلگیری جلوههایی از همدلی و همراهی بود. دریافت 12 MB کد مطلب 6960839 کپی شد مطالب مرتبط مراسم "بوشهر جانفدای ایران" وداع مردم یزد با «شهید محمدمهدی رضایی»؛ از میدان تا سنگر خیابان تجمعات مردمی ایلام با حال و هوای هفته دفاع مقدس دویست و یازدهمین تجمع شبانه مردم ایلام دویستویازدهمین شب تجمعات زنجانیها در دفاع از وطن نوای «ای لشکر صاحبزمان آمادهایم» پلدختریها در اجتماع امشب برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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