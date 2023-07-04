به گزارش خبرنگار مهر، روز سهشنبه ۱۳ تیر و در ششمین روز نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک ۱۰ اثر نمایشی در بخشهای بینالملل، بزرگسال، فراگیر، کودک و نوجوان و فضای باز اجرا میشوند.
در این روز همچون روز پنجم جشنواره، نمایش «دریاچه قو» از کشور ارمنستان به نویسندگی و کارگردانی سامسون موسسیان با مدت زمان ۴۵ دقیقه و در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.
همچنین در سالن سایه مجموعه نیز نمایش «۲۸۰ مین شب سال» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین از تهران با مدت زمان ۴۵ دقیقه در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰ اجرا میشود.
نمایش «آخرین جشن پاییز» به نویسندگی و کارگردانی علی جباری از تهران با مدت زمان ۳۰ دقیقه نیز در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹ در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
در ششمین روز نوزدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران-مبارک هم سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی پذیرای نمایش «احساسات بدن» به نویسندگی و کارگردانی مشترک هوگو سوارز و انیس پاسیک از پرو با مدت زمان ۴۰ دقیقه در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰ میشود.
در این روز و در تالار هنر نمایش «سگ و گرگ» به نویسندگی و کارگردانی محمد صمدی از قزوه با مدت زمان ۴۵ دقیقه در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹ به صحنه میرود.
فضای باز مجموعه تئاتر شهر نیز در ششمین روز جشنواره نوزدهم نمایش عروسکی تهران-مبارک میزبان نمایشهای «بارگاه سلیمخان» به نویسندگی و کارگردانی زهرا امینی علویجه از تهران با مدت زمان ۳۰ دقیقه در ساعت ۱۸:۳۰، «یه تار سبیل» به نویسندگی و کارگردانی راضیه یاشایی از همدان با مدت زمان ۳۰ دقیقه در ساعت ۱۹، «سرزمین مادریم» به نویسندگی و کارگردانی سمیه گلباز و داوود بختیاری از تهران با مدت زمان ۲۰ دقیقه در ساعت ۱۹:۳۰، «ازدواج پر ماجرا» به نویسندگی و کارگردانی حسین ربیعی از تهران با مدت زمان ۳۰ دقیقه در ساعت ۲۰ و «هله هله کوسه» به نویسندگی و کارگردانی علی قاضی از مسجد سلیمان با مدت زمان ۲۰ دقیقه در ساعت ۲۰:۳۰، در بخش فضای باز جشنواره است.
نظر شما