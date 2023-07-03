به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در ششمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، گفت: در دوازدهم تیرماه سال ۶۷ ناو جنگی آمریکا هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف قرار داد. همین پرونده چهره حقوق بشری آمریکا را نشان می‌دهد.

وی امروز دوشنبه (۱۲ تیر ۱۴۰۲) در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی طی سخنانی، افزود: این فقط یک واقعه نبود بلکه آنها در عملیات‌های جنایتکارانه مختلفی حضور داشتند از جمله کمک‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی از رژیم صدام در زمان جنگ ۸ ساله بخشی از جنایت‌های آمریکایی‌ها بوده است، تا از شکست صدام جلوگیری کنند.

وی با اشاره به یکی از سخنان افسران ارشد سیا اظهار داشت: آمریکایی‌ها از عراق حمایت کردند تا در جنگ با ایران شکست نخورد چون اگر این حمایت‌ها را انجام نمی‌داد به قول خودشان، ایرانی‌ها تا بغداد پیش می‌رفتند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به بخش دیگری از جنایات آمریکا اظهار داشت: ۷۰ سال نقض حقوق بشر توسط آمریکا علیه ملت ایران را شاهد هستیم. از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به بعد نقض‌های حقوق بشر بسیاری علیه ایرانیان صورت گرفته است اما آنها مدعی هستند که حقوق بشر را رعایت می‌کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی بخش دیگری از جنایت‌های آمریکا بوده است. در دوران معاصر و در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان کردند و این کشور را ۲۰ سال به اشغال خود درآوردند. بعد از آن به عراق به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی حمله کردند و نیز داعش را در منطقه غرب آسیا به وجود آوردند.

سید محمد حسینی با اشاره به جنایات آمریکا در آمریکای لاتین به ونزوئلا اشاره کرد و گفت: در آمریکای لاتین هم جنایت‌های زیادی انجام دادند از جمله در ونزوئلا اما شاهد هستیم که یکی پس از دیگری کشورهای آمریکای لاتین از زیر سلطه استکباری آمریکا خارج می‌شوند که از جمله این کشورها کشور برزیل است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: نقض حقوق بشر در آمریکا بسیار زیاد است که علیه شهروندان این کشور صورت می‌گیرد از جمله می‌توان به منافع کارخانجات اسلحه‌سازی در این کشور اشاره کرد که به خاطر آنها و منافعشان اسلحه‌ها تولید می‌شود و در جامعه آمریکا توزیع شده و موجب ناامنی می‌شود. آیا. نقض حقوق بشر نیست؟

حسینی ادامه داد: حکومت اشراف و اعیان در آمریکا به جای دموکراسی حاکم هست، یعنی گروه اندک فاسدی با سرمایه‌های میلیاردی آنها در آن کشور تعیین کننده است.

وی با اشاره به برخی مجلات و رسانه‌های معتبر غربی، تاکید کرد: دموکراسی در آمریکا غرق شده است و آمریکایی‌ها در خود آمریکا با کشتار و جنایت همراه بوده و آنها بسیاری از سرخ پوستان و بومی‌ها را کشتند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه گفت: از آغاز قرن بیست و یکم در جهان، آمریکا در ۸۵ کشور جهان به نام جنگ با تروریسم و توسعه دموکراسی حضور پیدا کرده و جنایت کرده است و جان ۱۲۹ هزار نفر غیر نظامی را گرفته و ۳۸ میلیون نفر را آواره کرده است.

وی با اشاره به موضوع فروش اسلحه در جامعه آمریکا، بیان داشت: آمریکا ۸ درصد جمعیت دنیا را دارد اما چهل و چند درصد سلاح‌های دنیا در دست مردم این کشور است در نتیجه حدود ۸۰ هزار نفر از مردم این کشور به خاطر وجود همین اسلحه‌ها کشته یا زخمی شده اند. حال اگر کشته‌ای در ایران باشد سر و صدای بسیاری توسط رسانه‌های غربی و شبکه‌های فارسی زبان به راه می‌افتد و متأسفانه حتی برخی در داخل سعی می‌کنند چهره آمریکا را بزک کنند.