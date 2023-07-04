تخریب ۲۰ ویلای غیرمجاز در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد زنگانه در دیدار با سردار محمدرضا یزدی، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری اظهار کرد: استان گلستان در بکارگیری از سامانه پنجره واحد زمین جز استان‌های پیشرو در کشور است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم در استان گلستان، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در اراضی باغی و زراعی است.

استاندار گلستان گفت: تشکیل پرونده، اخذ رأی و اجرای احکام قضائی در اراضی زراعی و باغی ۹۸ درصد در استان رشد داشته و نشان می‌دهد در این زمینه با جدیت در حال اقدامات اثربخش و ارزشمندی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در استان با آن مقابله جدی شده، برخورد با ساخت بناهای غیرمجاز بوده است، یاد آور شد: تاکنون ۲۰ ویلای لاکچری در استان تخریب شده است.

زنگانه گفت: سال گذشته ۷۳۸ مورد پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع شده که از این تعداد، برای اراضی جنگلی ۲۸۸ مورد ۱۲۶ هکتار، اراضی مرتعی ۲۲۴ مورد یک هزار و ۱۰۰ هکتار و اراضی ساحلی ۱۵ مورد ۴۱ هکتار بوده است.