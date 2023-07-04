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۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۲

استاندار گلستان عنوان کرد؛

تخریب ۲۰ ویلای غیرمجاز در گلستان

تخریب ۲۰ ویلای غیرمجاز در گلستان

گرگان-استاندار گلستان گفت: تاکنون ۲۰ ویلای غیرمجاز در استان تخریب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد زنگانه در دیدار با سردار محمدرضا یزدی، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری اظهار کرد: استان گلستان در بکارگیری از سامانه پنجره واحد زمین جز استان‌های پیشرو در کشور است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم در استان گلستان، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در اراضی باغی و زراعی است.

استاندار گلستان گفت: تشکیل پرونده، اخذ رأی و اجرای احکام قضائی در اراضی زراعی و باغی ۹۸ درصد در استان رشد داشته و نشان می‌دهد در این زمینه با جدیت در حال اقدامات اثربخش و ارزشمندی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در استان با آن مقابله جدی شده، برخورد با ساخت بناهای غیرمجاز بوده است، یاد آور شد: تاکنون ۲۰ ویلای لاکچری در استان تخریب شده است.

زنگانه گفت: سال گذشته ۷۳۸ مورد پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع شده که از این تعداد، برای اراضی جنگلی ۲۸۸ مورد ۱۲۶ هکتار، اراضی مرتعی ۲۲۴ مورد یک هزار و ۱۰۰ هکتار و اراضی ساحلی ۱۵ مورد ۴۱ هکتار بوده است.

کد مطلب 5827413

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