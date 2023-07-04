به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا تویسرکانی عصر سهشنبه در اجتماع مردم کرج در محکومیت هتک حرمت به قرآن اظهار کرد: قرآن سوزی در اروپا سابقه چند صد ساله دارد و اولین بار نبود که قرآن توسط یک هتاک در سوئد سوزانده شد بلکه این عمل زشت بارها توسط انسانهای جاهل رخ داده است.
وی افزود: دلیل هتک حرمت قرآن وحشتی است که اروپاییها از گسترش اسلام دارند و آنطور که خودشان اعلام کرده اند، کمتر از ۲۵ سال دیگر، پیروان دین حضرت محمد (ص) در میان ادیان آسمانی، بیشتر از سایر ادیان خواهد بود و طبق پیشگویی قرآن در سوره توبه، سوره فتح و سوره صف، اسلام جهانی خواهد شد و سلاله همه انبیا و اولیا خدا خواهد آمد و جهان را با قرآن اداره خواهد کرد و قانون اساسی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، قرآن است.
نماینده ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه با اشاره به اینکه هر چقدر قرآن را آتش میزنند، نتیجه برعکس میگیرند، اظهار داشت: خیلیها میگویند ببینید در قرآن چه چیزی نوشته شده و بسیاری به سمت قرآن جذب میشوند.
وی تصریح کرد: آنها نور خدا را میخواهند با آتش جهل و شهوت و غفلت و تعصب و فرهنگ جاهلی خاموش کنند ولی نور با آتش قابل قیاس نیست، آتش نمیتوانید نور الهی را خاموش کند.
تویسرکانی ادامه داد: آن چیزی که امروز ما به دنیا اعلام میکنیم این است که دنیا اگر دم از آزادی میزند با قرآن مجید با همان منطق آزادی رفتار کند، قرآن را در دانشگاهها تدریس کنند، ما امروز صدها مفسر بزرگ قرآنی داریم که حاضرند قرآن را در دانشگاهها تدریس کنند، مفاهیم قرآن را به مناظره بگذارند و ببینند قرآن مجید چقدر زیبا مطابق فطرت انسانها سخن میگوید چون قرآن کتاب انسان است، قرآن کتاب جهانی و مخالف هر گونه فحاشی و بی ادبی است.
وی بیان کرد: ما مسلمانان بر اساس قرآن نباید توهین و فحاشی کنیم به مقدساتی که پایه خرافات دارد یعنی ما به گاوپرست و بتپرست هم توهین نمیکنیم، این انتظاری است که قرآن از ما دارد، چون با فحاشی، توهین و هتک حرمت هیچکس به برگ برندهای دست پیدا نمیکند، منطق ما عقل و فطرت، علم و دانایی و آزادی انسان است.
نماینده ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: اسلام جهانی خواهد شد، همچنان که با انقلاب اسلامی ایران نام قرآن و اسلام و اهلبیت (ع) و نام حضرت مهدی (عج) جهانی شد و همین سوئدی که در آن قرآن آتش میزنند به زودی بدون جنگ و خونریزی به تسخیر عقیده و فرهنگ قرآن درخواهد آمد و مردم جهان مشتاقانه به سراغ قرآن خواهند رفت.
وی با اشاره به اینکه اروپاییها خود را شیک نشان میدهند ولی در واقع فرهنگ آنها بسیار خشن، کثیف و منحط است، اظهار داشت: خداوند میخواهد با کارهای خودشان، آنها را به مردم جهان معرفی کند، تا با چشم خود فرهنگ آنها را ببینند، مسلمانها را بد معرفی میکنند و آنچه خود هستند به مسلمانان نسبت میدهند ولی افشاگری میشود و این اراده خداوند متعال است.
حجت الاسلام تویسرکانی در پایان از حرکت خودجوش و غیرت مردم کرج در محکومیت هتک حرمت قرآن تشکر و قدردانی کرد.
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