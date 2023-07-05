۲۵ واحد عرضه کالاهای اساسی در شهرستان آوج جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خدایاری روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این واحدهای شامل ۱۵ واحد مورد نانوایی و ۱۰ مورد سایر اصناف مثل خواربارفروشی بوده است.

وی اضافه کرد: این واحدهای متخلف در بازدید از ۳۵ واحد صنفی شهرستان آوج شناسایی و جریمه شده‌اند که پرونده آن‌ها ثبت در سیستم و متصدی واحد برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات معرفی می‌‎شود.

وی اضافه کرد: بیشترین تخلفات در این واحدها رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و قوانین نظام صنفی بوده که به متصدیان و مباشران نیز تذکرات لازم ابلاغ شد.

به گفته خدایاری ۱۲ نفر از بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و بسیج اصناف در قالب سه تیم در این مانور از واحدهای صنفی شهرستان آوج بازدید کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با واحدهای عرضه کالاهای اساسی در استان قزوین به صورت مستمر ادامه دارد و از این قبیل مانورها در نقاط دیگر استان نیز اجرایی خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان استان می‌توانند در صورت تمایل برای نظارت همگانی بر واحدهای صنفی عرضه کالاهای اساسی موارد تخلف را پس از مشاهده به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.