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۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۸

در مانور نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی؛

۲۵ واحد عرضه کالاهای اساسی در شهرستان آوج جریمه شدند

۲۵ واحد عرضه کالاهای اساسی در شهرستان آوج جریمه شدند

قزوین- سرپرست مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از جریمه ۲۵ واحد متخلف در عرضه کالاهای اساسی شهرستان آوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید خدایاری روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این واحدهای شامل ۱۵ واحد مورد نانوایی و ۱۰ مورد سایر اصناف مثل خواربارفروشی بوده است.

وی اضافه کرد: این واحدهای متخلف در بازدید از ۳۵ واحد صنفی شهرستان آوج شناسایی و جریمه شده‌اند که پرونده آن‌ها ثبت در سیستم و متصدی واحد برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات معرفی می‌‎شود.

وی اضافه کرد: بیشترین تخلفات در این واحدها رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و قوانین نظام صنفی بوده که به متصدیان و مباشران نیز تذکرات لازم ابلاغ شد.

به گفته خدایاری ۱۲ نفر از بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و بسیج اصناف در قالب سه تیم در این مانور از واحدهای صنفی شهرستان آوج بازدید کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با واحدهای عرضه کالاهای اساسی در استان قزوین به صورت مستمر ادامه دارد و از این قبیل مانورها در نقاط دیگر استان نیز اجرایی خواهد شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان استان می‌توانند در صورت تمایل برای نظارت همگانی بر واحدهای صنفی عرضه کالاهای اساسی موارد تخلف را پس از مشاهده به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد مطلب 5828823

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