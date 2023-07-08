وزرای بهداشت ایران و عراق در تهران با یکدیگر گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک وزرای بهداشت ایران و عراق، صبح شنبه در دفتر ساختمان وزارت بهداشت در تهران برگزار شد.

در این نشست تفاهم نامه‌ای بین بهرام عین اللهی و صالح الحسناوی به امضا رسید.

این نشست با حضور معاونان دو وزارتخانه و رؤسای سازمان‌های مرتبط همچنین سفیر عراق در ایران و و رئیس اداره اول خاورمیانه وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد.

وزیر بهداشت کشورمان، در این دیدار بر لزوم همکاری‌های مشترک بهداشتی و درمانی میان دو کشور ایران و عراق تاکید کرد و گفت: امروزه ارتباط بین دو کشور دوست و همسایه یعنی عراق و ایران یک ارتباط ویژه و با تمام ارتباطات بین کشوری متفاوت است. ما این دو کشور را یک کشور میدانیم و این نزدیکی و قرابت تاریخی و دینی، کم نظیر است.

وی با اشاره به سفر نخست وزیر عراق به ایران، همکاری جامع دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت را از دستاورد این سفر بیان کرد و افزود: زمینه همکاری بسیار زیادی بین ایران و عراق وجود دارد که باید زمان را غنیمت شمرد و با سرعت بیشتری همکاری‌ها را شکل داد. حمایت ایران از امنیت عراق هنگام حضور گروه تروریستی داعش در این کشور بر همگان واضح و مبرهن است؛ ما شهدای زیادی در دفاع از حرم و مبارزه با داعش داشتیم و حاج قاسم سلیمانی نیز در بغداد به شهادت رسیدند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: شاید اوج این اشتیاق را در مراسم اربعین می‌توان دید که مراسمی بی نظیر است و همه در یک شکل با یکدیگر راهپیمایی و عبادت می‌کنند و این نشان از یگانگی دو کشور دارد. امیدوارم شاهد گسترش بیش از پیش روابط در حوزه سلامت میان دو کشور باشیم.

عین‌اللهی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار فراوانی که در حوزه سلامت بین دو کشور وجود دارد، اظهار کرد: امروزه ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی، ۲۲ هزار عضو هیئت علمی و ۲۷۰ هزار دانشجوی پزشکی داریم. در حوزه‌های بهدشتی گروه G۵ شکل گرفته و کشور عراق جزو کشورهای برجسته بوده است. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هم همکاری خوبی وجود دارد. در زمینه هلال احمر نیز تلاش خوبی شده است که در ایام اربعین مشاهده می‌شود و هدف اصلی این است که مردم به سلامت اعمال را به جا بیاورند.

وی افزود: دو ماه قبل پنجمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق برگزار شد که آنجا هم توافقاتی شکل گرفت و قرار شد شرکت‌های تجهیزات پزشکی همکاری بیشتری داشته باشند. احتیاج به یک برنامه عملیاتی دقیق و زمان بندی شده داریم تا معلوم شود در هر مقطع زمانی چه اقدامی انجام شود و لازم است کارگروهی بین دو کشور وجود داشته باشد که دائماً فعالیت‌ها را ثبت و رصد کنند.

به گفته وزیر بهداشت، یکی از تجربیات خوب نظام، شبکه بهداشتی و وجود ۱۵ هزار خانه بهداشت در کشور است و لازم است در این زمینه هم همکاری شود.

عین اللهی افزود: اقدام دیگری که پیشنهاد می‌کنم پرونده الکترونیک سلامت است که می‌توان این تجربه را انتقال داد. امروزه در علم پزشکی باید پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم و مؤسسه‌های تحقیقاتی دو کشور می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند. بیماری‌ها میان دو کشور تقریباً مشترک است و می‌توانیم در حوزه درمان هم به یکدیگر کمک کنیم.

صالح الحسناوی وزیر بهداشت عراق، در این نشست افزود: تلاش به منظور حفظ سلامت زائران ایرانی همچون زائران عراقی به ویژه در سفر اربعین از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت عراق است.

وی با قدردانی از تشکیل کمیته مشترک همکاری دو کشور ایران و عراق گفت: تشکیل این کمیته موجب تسهیل و تقویت همکاری‌های دوجانبه شده است.