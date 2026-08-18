رئیس شورای شهر کرج: شهرداری آمار برخورد های پلیس ساختمان را ارائه دهد

مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر ساختوسازهای غیرمجاز گفت: مقابله با تخلفات ساختمانی وظیفه همیشگی شهرداری است و نباید به شرایط خاص، از جمله ایام بعد از جنگ، محدود شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت کنترل ساختوسازهای غیرمجاز در کرج اظهار کرد: با توجه به تذکراتی که در شورای شهر مطرح شد و توضیحاتی که شهردار ارائه کرد، روند برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق شهرداری تشدید شده است.
وی افزود: در پی این تذکرات، مواردی از تخلفات شناسایی و رفع شده و در برخی موارد نیز تخریب بناهای غیرمجاز انجام شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: این موضوع نباید صرفاً به ایام بعد از جنگ یا شرایط خاص محدود شود؛ چراکه شهرداری، مناطق و مجموعههای نظارتی وظیفه دارند به صورت مستمر با ساختوسازهای غیرمجاز مقابله کنند.
نظارت بر عملکرد مناطق شهرداری
محمدی با اشاره به مسئولیت مجموعههای مختلف شهرداری در این زمینه گفت: علاوه بر مناطق، معاونت خدمات شهری و مجموعههای نظارتی از جمله اداره کل پیشگیری و بازرسی و حراست نیز باید بر روند مقابله با تخلفات نظارت داشته باشند.
وی بیان کرد: چندین بار از مجموعههای مربوطه درخواست گزارش کردهایم و اعلام شده که روند نظارتها چند برابر شده است، اما مجدداً از آنها خواستهایم گزارش دقیق اقدامات انجامشده را به شورا ارائه کنند.
درخواست کمک از دستگاه قضایی
رئیس شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز گفت: برای کنترل بهتر این تخلفات از دستگاه قضایی نیز کمک خواستهایم و با دادستان گفتوگو کردهایم.
محمدی ادامه داد: دادستان کرج همواره در این زمینه پای کار بوده و دستورات لازم را صادر کرده است و امیدواریم با همکاری دستگاه قضایی و شهرداری، کنترل بیشتری بر ساختوسازهای غیرمجاز اعمال شود.
ارزیابی عملکرد پلیس ساختمان منوط به ارائه آمار
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی عملکرد پلیس ساختمان شهرداری کرج گفت: نمیتوان بدون ارائه آمار و اطلاعات دقیق، درباره عملکرد این مجموعه نظر مثبت یا منفی داد.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج افزود: ما از مجموعه مربوطه خواستهایم آمار عملکرد پلیس ساختمان و همچنین آرای صادرشده از کمیسیون ماده ۱۰۰ را ارائه کند تا مشخص شود چه تعداد از تخلفات شناسایی، متوقف یا تعیین تکلیف شدهاند.
محمدی خاطرنشان کرد: بخشی از موارد نیز ممکن است هنوز رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ نداشته باشد و به صورت موردی در حال رسیدگی باشد؛ بنابراین تا زمانی که اطلاعات و آمار مورد درخواست شورا ارائه نشود، نمیتوان قضاوت دقیقی درباره عملکرد پلیس ساختمان داشت.
انتظار شورا برای گزارش نهایی
وی گفت: مسئولان مربوطه اعلام کردهاند که نظارتها چند برابر شده و رسیدگی به موارد تخلف نیز در حال انجام است، اما شورا منتظر دریافت گزارش رسمی و مستند این اقدامات است.
محمدی تأکید کرد: پس از ارائه گزارش، شورا میتواند به عنوان مطالبهگر درباره عملکرد پلیس ساختمان و میزان موفقیت شهرداری در کنترل ساختوسازهای غیرمجاز، ارزیابی دقیقتری ارائه کند.
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