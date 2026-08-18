هشدار نسبت به حذف محصولات پروتئینی از سبد خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی گفت: متأسفانه در چند سال اخیر نسبت به دو موضوع بی‌توجهی زیادی صورت گرفته است؛ نخست، توجه به غذاهایی که می‌توانند به ارتقای سلامت جامعه کمک کنند و دوم، توجه به محصولات غذایی و ظرفیت‌هایی که می‌توانند در تأمین نیازهای تغذیه‌ای مردم نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر امروز شاهد گرانی برخی محصولات غذایی هستیم، ضمن اینکه نسبت به این گرانی‌ها اعتراض داریم، باید توجه کنیم که چه ظرفیت‌هایی می‌توانند به تأمین نیازهای غذایی مردم کمک کنند و چگونه می‌توان دسترسی خانوارها به مواد غذایی سالم و مورد نیاز را حفظ کرد.

اسحاقی گفت: مقرر شد انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، یک نقشه جامع از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌های کشور در حوزه امنیت غذایی و سلامت تهیه کند تا در این برهه زمانی که شاهد گرانی برخی محصولات غذایی هستیم، بتوان از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از سلامت و تأمین مناسب نیازهای غذایی مردم استفاده کرد.

وی همچنین از هشدار کمیسیون بهداشت و درمان درباره برخی موضوعات مرتبط با سلامت خبر داد و افزود: در این زمینه جلسات تخصصی بیشتری برگزار خواهد شد و موضوعات مختلف مرتبط با سلامت و امنیت غذایی با جدیت دنبال می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، گفت: اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت محصولاتی که به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارند، از جمله گوشت، مرغ و شیر، مطرح و بر ضرورت توجه دولت به این موضوع تأکید شد.

اسحاقی افزود: متاسفانه محصولاتی مانند گوشت، مرغ و شیر که می‌توانند سلامت جامعه را ارتقا دهند، به دلیل گرانی در حال حذف شدن از سبد کالای خانوار هستند و این موضوع یک هشدار جدی است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت مواد غذایی، یادآور شد: البته باید نسبت به سموم باقی‌مانده در برخی محصولات نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد و نظارت بر این موضوع افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت، گفت: دولت باید در پرداخت یارانه‌ها برای محصولاتی که به طور مستقیم به سلامت جامعه کمک می‌کنند، یارانه ویژه‌ای در نظر بگیرد و نام این محصولات نیز به صورت مشخص اعلام شود.

اسحاقی یادآور شد: متأسفانه شاهد هستیم که با کالابرگ حتی کالاهای آسیب‌پذیر نیز خریداری می‌شود، بنابراین از دولت می‌خواهیم در کالابرگ الکترونیکی، محصولاتی مانند گوشت، مرغ و شیر که به طور مستقیم به سلامت افراد کمک می‌کنند، به صورت ویژه و ستاره‌دار مورد حمایت قرار گیرند.