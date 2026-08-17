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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

مهران مدیری تحت درمان است؛ توقف موقت سریال «ریمنی»

مهران مدیری تحت درمان است؛ توقف موقت سریال «ریمنی»

کارگردان «ریمنی» با اشاره به وضعیت جسمانی مهران مدیری اعلام کرد که فیلمبرداری این سریال فعلا متوقف است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید توکلی کارگردان سریال «ریمنی» که مدتی است با بازیگران مختلف در حال تصویربرداری است درباره توقف این سریال خبر داد.

وی در صفحه اجتماعی خود از مصدوم شدن مهران مدیری بازیگر این سریال خبر داد و نوشت: «انتشار خبر توقف فیلمبرداری سریال «ریمنی» برداشت‌های مختلغی را همراه داشت که لازم بود توضیح کامل‌تری بدهم. متاسفانه آقای مهران مدیری عزیز بازیگر سریال «ریمنی»، دچار عارضه ای از ناحیه کمر شد و تحت عمل جراحی و درمان هستند. بعد از گذراندن دوران نقاهت و تشخیص پزشک ادامه فیلمبرداری سریال از سر گرفته می شود.»

پیش از این اعلام شده بود که این سریال که فعلا پلتفرم پخش کننده آن مشخص نیست با جمع زیادی از بازیگران سینما و تلویزیون ساخته می شود.

کد مطلب 6919564
عطیه موذن

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    نظرات

    • فاطمه صانعی IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      5 4
      پاسخ
      ممنون همیشه دوست داشتم .
    • عیسی شکارچی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      9 4
      پاسخ
      سلام امیدوارم حال آقای مهران مدیری خوب بشه و بار دیگر در فیلم و سریال بدرخشد.من خودم طرفدار این استاد بزرگ آقای مدیری هستم.
    • علی IR ۰۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      7 12
      پاسخ
      همون بهتر که هی ساخته نشه
      • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
        5 2
        همون بهتر که جنابعالی اصلا حرف نزنی
    • IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      13 4
      پاسخ
      نه تو رو خدا خوب باش مهران مدیری عزیز دوست داریم
    • هیوا فرهمند IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      16 3
      پاسخ
      آقای مدیری بهترین هنرمند هستند بلا دوره سلامت باشند
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      21 4
      پاسخ
      به امید سلامتی کامل ستاره ایران
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      17 4
      پاسخ
      😢😢😢😥😥 الهی شفای عاجل
    • ایدا IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      10 5
      پاسخ
      اللهی زودتر خوب بشن راستی چشم بد خواهشم کور شن
    • ناشناس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      3 14
      پاسخ
      چقدر دیگه کار!!؟؟بزار جوان ها وارد سینما بشن؟خیلی دیگه داره کار میکنه!؟
      • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
        3 2
        جوان هاهم وارد سینما شدن مشکل شماها اینه که یا حسودید یا میخواهید فقط حرفی زده باشید
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      6 8
      پاسخ
      مگه پولدارها هم حالشون بد میشه
    • رقیه IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      8 4
      پاسخ
      آقای مدیری خیلی دوستتون داریم انشاالله هر چه زودتر حالتون خوب بشه و تو تلویزیون ببینیمتون
    • رضافرجامی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      5 1
      پاسخ
      ای وای،انشالا زودترخوب بشن آقای مدیری خیلی مرد خوب و مهربونی هستن و خیلی روی لبامون خنده آوردن

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