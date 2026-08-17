  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

آتش‌سوزی گسترده در گرگان در حال مهار است

آتش‌سوزی گسترده در گرگان در حال مهار است

گرگان-آتش‌سوزی گسترده‌ ای در میدان شهرداری گرگان رخ داده که عملیات اطفای حریق آن همچنان ادامه دارد و بخشی از آتش با حضور نیروهای آتش‌نشانی در حال مهار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی گسترده‌ای در گرگان، نیروهای آتش‌نشانی را برای مهار و جلوگیری از گسترش حریق به محل حادثه کشاند.

بر اساس مشاهدات اولیه، بخشی از این حریق تحت کنترل درآمده و آتش‌نشانان با استفاده از خودروهای آتش‌نشانی در حال انجام عملیات اطفا هستند.

با وجود تلاش نیروهای عملیاتی، عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد و نیروهای آتش‌نشانی در تلاش هستند از سرایت حریق به بخش‌های دیگر جلوگیری کنند.

جزئیات بیشتری درباره محل دقیق وقوع حادثه، علت آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی تاکنون اعلام نشده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی و اعلام مراجع مسئول منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6919576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه