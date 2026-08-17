به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۲۶ مرداد) مطابق با الگوی نقشههای هواشناسی، حداقل تا ۴۸ ساعت آینده با تداوم گرمای غیرمعمول در کشور روبهرو خواهیم بود.
وی افزود: یکی از نامتعارفترین بخشهای این گرما در شمال شرق کشور ظاهر میشود و در استان خراسان رضوی، شهرهایی مانند سرخس، خلیلآباد، مشهد، تایباد و بردسکن درگیر این افزایش دما خواهند بود؛ اگر در این شهرها حداکثر دما تا پایان هفته از عدد ۴۰ درجه عبور کرد، نباید تعجب کرد.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت دمایی در جنوب کشور بیان کرد: در این مناطق نیز دما به آستانه ۵۰ درجه و بالاتر میرسد و علاوه بر خوزستان، استان بوشهر، بهویژه مناطق دور از ساحل، با گرمای قابل توجهی مواجه خواهند بود؛ با توجه به تداوم گرمای شدید، از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری شود.
وی درباره وضعیت بارشی کشور نیز تصریح کرد: امروز عمدتاً در شمال کشور شاهد رگبار خواهیم بود و این بارشها در استان گلستان و شرق مازندران ظاهر میشود؛ در این مناطق میتوان به بهشهر، گلوگاه، کردکوی و بندرگز اشاره کرد که احتمال وقوع رگبار در آنها وجود دارد.
اصغری درباره شرایط جوی جنوب کشور گفت: امروز در ساعات مختلف، ابرهای بارانزا عمدتاً در مناطق کوهستانی استان هرمزگان و جنوب استان فارس تشکیل میشود، که ساکنان برخی مناطق باید منتظر وقوع رگبارهای باران و احتمالاً جاری شدن روانآب باشند.
این کارشناس هواشناسی همچنین با اشاره به وزش باد و گردوخاک در بخشهایی از کشور گفت: پدیده وزش باد و گردوخاک که اوج آن در نیمه شرقی کشور است و با عنوان بادهای ۱۲۰ روزه شناخته میشود، امروز بخشهایی از کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استانهای داخلیتر، از جمله تهران و البرز، نیز طی امروز به دلیل همین وزش باد با تأثیر بر کیفیت هوا مواجه خواهند بود.
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