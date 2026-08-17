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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

ادارات و بانک‌های فارس سه‌شنبه تا ساعت ۱۱ فعال و چهارشنبه دورکارند

ادارات و بانک‌های فارس سه‌شنبه تا ساعت ۱۱ فعال و چهارشنبه دورکارند

شیراز- معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری فارس از فعالیت ادارات و بانک‌های استان در روز سه‌شنبه ۲۷ مرداد تا ساعت ۱۱ صبح و دورکاری کارکنان در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انصاری گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و در راستای مدیریت مصرف انرژی، ادارات و بانک‌های استان فارس فردا سه‌شنبه ۲۷ مردادماه تنها از ساعت ۷ تا ۱۱ صبح فعال خواهند بود.

وی افزود: فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه نیز به صورت دورکاری انجام خواهد شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری فارس تصریح کرد: این تصمیم بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان اتخاذ شده است.

انصاری ادامه داد: مراکز خدمات‌رسان بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جاده‌ای، بخش‌های عملیاتی دارای نوبت‌کاری، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی، مراکز تأمین کالاهای ضروری و بخش عملیاتی پست، مشمول این تصمیم نیستند.

وی تأکید کرد: این مراکز باید مطابق روال گذشته به ارائه خدمات به مردم ادامه دهند.

کد مطلب 6919538

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