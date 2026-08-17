فرمانده پدافند هوایی جنوب معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آئین با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام بهویژه رهبر شهید و با اشاره به نقش بوشهر در دفاع از میهن اسلامی اظهار داشت: مردم شریف، نجیب و شجاع استان بوشهر در طول تاریخ نشان دادهاند که در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی کشور همواره پیشگام بودهاند.
ارسلان زارع افزود: استان بوشهر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، اقتصادی و راهبردی خود در کرانه خلیج فارس، همواره از جایگاهی ویژه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است.
استاندار بوشهر به نقشآفرینی پدافند هوایی در امنیت اشاره کرد و یادآور شد: نقش نیروی پدافند هوایی ارتش در تأمین امنیت، آرامش و ثبات منطقه، نقشی بسیار مهم و راهبردی است.
زارع تصریح کرد: پیشنیاز توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و رفاه مردم است و بیتردید بخش مهمی از ظرفیت توسعه استان بوشهر، بر بستر همین امنیت و آرامش شکل میگیرد.
رئیس شورای تأمین استان بوشهر اضافه کرد: امروز نیز همکاری و همافزایی میان نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی و مردم که پیوسته حامی خدمتگزاران خود بودهاند، سرمایهای ارزشمند برای حفظ امنیت و پیشبرد اهداف توسعهای استان است.
استاندار بوشهر ابراز داشت: در شرایطی که بدخواهان و دشمنان ایران اسلامی همواره به دنبال ایجاد ناامنی و خدشه وارد کردن به مسیر پیشرفت کشور هستند، وحدت، انسجام ملی، اقتدار دفاعی و همافزایی همه بخشهای نظام، مهمترین پشتوانه برای عبور از تهدیدها و حرکت قدرتمندانه در مسیر پیشرفت است.
در این آیین با تقدیر از خدمات« امیر قادر جوکار»،« امیر عبدالله وفایی» به عنوان فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب (شهید بوشهری) معرفی شد.
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