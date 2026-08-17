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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

فرمانده پدافند هوایی جنوب معارفه شد

فرمانده پدافند هوایی جنوب معارفه شد

بوشهر-آئین تکریم و معارفه فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب (شهید بوشهری) با حضور مسئولان در بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر دوشنبه در این آئین با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام به‌ویژه رهبر شهید و با اشاره به نقش بوشهر در دفاع از میهن اسلامی اظهار داشت: مردم شریف، نجیب و شجاع استان بوشهر در طول تاریخ نشان داده‌اند که در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی کشور همواره پیشگام بوده‌اند.

ارسلان زارع افزود: استان بوشهر به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، اقتصادی و راهبردی خود در کرانه خلیج فارس، همواره از جایگاهی ویژه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده است.

استاندار بوشهر به نقش‌آفرینی پدافند هوایی در امنیت اشاره کرد و یادآور شد: نقش نیروی پدافند هوایی ارتش در تأمین امنیت، آرامش و ثبات منطقه، نقشی بسیار مهم و راهبردی است.

زارع تصریح کرد: پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه مردم است و بی‌تردید بخش مهمی از ظرفیت توسعه استان بوشهر، بر بستر همین امنیت و آرامش شکل می‌گیرد.

رئیس شورای تأمین استان بوشهر اضافه کرد: امروز نیز همکاری و هم‌افزایی میان نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی و مردم که پیوسته حامی خدمتگزاران خود بوده‌اند، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ امنیت و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان است.

استاندار بوشهر ابراز داشت: در شرایطی که بدخواهان و دشمنان ایران اسلامی همواره به دنبال ایجاد ناامنی و خدشه وارد کردن به مسیر پیشرفت کشور هستند، وحدت، انسجام ملی، اقتدار دفاعی و هم‌افزایی همه بخش‌های نظام، مهم‌ترین پشتوانه برای عبور از تهدیدها و حرکت قدرتمندانه در مسیر پیشرفت است.

در این آیین با تقدیر از خدمات« امیر قادر جوکار»،« امیر عبدالله وفایی» به عنوان فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب (شهید بوشهری) معرفی شد.

کد مطلب 6919497

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    نظرات

    • محمررضا US ۰۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      14 2
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      با سلام و خداقوت سلام انگار نه انگار در حال جنگ ترکیبی هستم!!! چه ضرورتی داره انتشار مشخصات و تصویر فرماندهان مراکز حساس در جنگی این چنین!!!
    • مجید IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      13 4
      پاسخ
      تشکر از فرمانده قدیم درود بر فرمانده جدید موفق باشی
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      13 0
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      سلام خداوکیلی تصاویر یا مشخصات فرماندهان رو فاش نکنین این چه کاریه میکنین

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