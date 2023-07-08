اختصاص ۷ میلیارد تومان به بیماران صعب العلاج استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امانی صبح شنبه در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: خدماتی که در حوزه بهداشت و درمان در دولت سیزدهم اتفاق افتاده قابل تحسین است.

وی افزود: تعرفه پرستاری که سالیان سال معوق مانده بود در دولت سیزدهم به سرانجام رسید اگرچه مشکلات در نظام پرداخت وجود دارد اما در حال اصلاح است.

امانی با اشاره به دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه درمان گفت: رفع مشکلات قاچاق دارو، اجرای ۲ هزار طرح مرکز جامع سلامت و همچنین راه اندازی صندوق بیماران صعب العلاج بخشی از امتیازات دولت سیزدهم بوده است‌.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: سهم استان مرکزی از صندوق بیماران صعب العلاج بیش از ۷ میلیارد تومان بوده که محقق شده و در سه ماهه اول امسال نیز دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و سقف تسهیلات برای این قشر ۵۰ میلیون تومان است.

امانی با اشاره به کمبود پزشک در کشور گفت: در استان مرکزی ۱۶۰۰ پزشک نیاز داریم که تاکنون ۷۰۰ پزشک جذب شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: شهرستان ساوه به دلیل نزدیکی به پایتخت می‌تواند کمبود پزشک این شهرستان را جبران کند اما به دلیل نبودن جاذبه‌های لازم متأسفانه استقبال خوبی از سوی پزشکان برای فعالیت در این شهرستان نداریم، مسئولین شهرستان باید امتیازات بیشتری برای ماندگارانی پزشکان فراهم کنند

امانی با اشاره به سیاست دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: دانشگاه علوم پزشکی اراک با تمام وجود از دانشکده علوم پزشکی ساوه برای ارتقای به دانشگاه و حل کمبود پزشک حمایت خواهد کرد.