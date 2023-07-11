به گزارش خبرنگار مهر، شهید مبین رشیدی سرباز وظیفه متولد ۱۳۸۱ در «زهک زابل» بود.

خانواده شهید رشیدی روزهای پایانی خدمتش را به انتظار نشسته بودند تا رخت دامادی بر تن او کرده که خبر شهادت این جوان بلوچ در اقدام تروریستی گروهک «جیش الظلم» رسانه‌ای شد.

گروهکی که تاکنون تلاش‌های شوم زیادی برای تضعیف امنیت و وحدت سیستان و بلوچستان به کار برده بود، این بار جوان اهل تسنن را با اقدامی تروریستی در پی حمله به «کلانتری ۱۶ زاهدان» به شهادت رساند تا خون شیعه و سنی با ماشین تفرقه و ترور استکبار به ناحق ریخته شود.

خون‌هایی که پیوند و وحدت بین شیعه و سنی را در زیر یک پرچم و خاک مستحکم‌تر می‌کند.