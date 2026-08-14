دنیامالی خطاب به دختران ووشو: روی قهرمانی در ناگویا متمرکز شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی ووشو از نزدیک در جریان آخرین وضعیت ملیپوشان و روند آمادهسازی این تیم برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو همراه بود، وزیر ورزش و جوانان، ضمن حضور در محل تمرین ملیپوشان، با کادر فنی و اعضای تیم ملی گفتوگو کرد و گزارشی از شرایط تمرینی، میزان آمادگی ورزشکاران و برنامههای پیشروی تیم تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی دریافت کرد.
دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در جریان این بازدید و در جمع دختران ملیپوش ووشو گفت: خیلی امیدواریم دختران ملیپوش ما بتوانند در بخشهای مختلف افتخارآفرینی کنند.
وی تاکید کرد: در یک ماه باقیمانده به بازیهای آسیایی ناگویا، فکرتان را روی قهرمانی متمرکز کنید.
وزیر ورزش گفت: با این همدلی که وجود دارد، مطمئنا ما از رشته ووشو اخبار خوبی را دریافت خواهیم کرد.
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