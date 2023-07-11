به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آئیننامه عضویت و جذب داوطلب جمعیت هلال احمر، در نشست شورای عالی این جمعیت بررسی و کلیات آن با اعمال اصلاحاتی محدود و با رأی تمامی اعضا به تصویب رسید.
این آئیننامه ۱۰ ماده و ۵ تبصره دارد و پیش از این در کمیسیون دائمیشورای عالی برای تنظیم آن ساعتها کار کارشناسی صورت گرفته است.
کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر تهیه و تنظیم این آئیننامه را ضرورتی دانست که سالها انجام نشده بود.
معاون حقوقی جمعیت هلال احمر در نشست امروز شورای عالی، پیش از تصویب این آئیننامه در دفاع از آن گفت: «تعریف شفاف و دقیق از «عضو» و تفاوت آن با «داوطلب»، همراه با توجه ویژه به فرآیند جذب، نگهداشت و ساماندهی اعضا و همچنین وظایف واحدهای تابعه در مقابل اعضا و داوطلبان از مهمترین موضوعاتی است که با تصویب و ابلاغ این آئیننامه برای اولین بار، تعیین تکلیف میشود.»
علی درویشپور ادامه داد: «در ماده ۶ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: هر کس از زن و مرد و کوچک و بزرگ، بدون ملاحظات سیاسی، مذهبی و نژادی و مطابق آئیننامه عضویت جمعیت، میتواند عضو جمعیت شود. در حالی که تا امروز آئیننامه مورد اشاره در این ماده از اساسنامه تهیه و تنظیم نشده بود.»
همچنین رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در حاشیه نشست مجمع عمومی درباره فرآیند تهیه این آئیننامه به خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر توضیح داد: «کارگروهی با حضور سازمانهای تابعه جمعیت، شامل جوانان، امداد و نجات و داوطلبان و با حضور معاونین حقوقی و بینالملل تشکیل شد؛ تا پیشنویس آئیننامه تهیه شود.»
وحید سلیمی افزود: «برای تهیه پیش نویس این آئیننامه، فرایندی پژوهشی با تحلیل آمارهای داخلی جمعیت و سازمانهای تابعه انجام شد و همچنین به مطالعات تطبیقی درباره شیوه مواجه تعدادی از جمعیتهای ملی با موضوع عضوگیری و قواعد کلی نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر توجه شد.»
سلیمی تاکید کرد که با تصویب این آئیننامه کار تدوین دستورالعملهای مربوط به آن آغاز خواهد شد و توضیح داد: «ماده ۶ این آئیننامه بر ایجاد انگیزه و حفظ سرمایه اجتماعی اعضا و داوطلبان تاکید دارد و سازمانهای داوطلبان، جوانان و امداد و نجات تا ۶ ماه پس از ابلاغ این آئیننامه، فرصت دارند دستورالعمل اجرایی ایجاد انگیزه و حفظ سرمایههای انسانی و اجتماعی مرتبط با سازمان خود را تهیه و تدوین کنند.»
بررسی و تصویب آئیننامه خدمات اجتماعی
تصویب کلیات آئیننامه عضویت تنها دستاورد نشست امشب شورای عالی جمعیت هلال احمر نبود. در این جلسه آئیننامه پیشنهادی خدمات حمایتی و درمانی هلال احمر بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و این آئیننامه به زودی ابلاغ خواهد شد.
آخرین آئیننامه مربوط به خدمات حمایتی جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۹۱ در شورای عالی مصوب شده بود. اکنون پس از ۱۱ سال، آئیننامه جدید با اتکا به آئیننامه قبلی و با هدف همگام سازی بیشتر با شرایط اجتماعی امروز جامعه، پس از طرح و بررسی ۶ ماهه در کمیسیون تنظیم مقررات به شورای عالی آورده شد.
این آئیننامه نیز پس از اظهار نظر تعدادی از اعضای شورای عالی، تصویب شد و به زودی ابلاغ میشود.
رئیس سازمان داوطلبان پیش از تصویب این آئیننامه در دفاع از آن گفت: این آئیننامه جزئیات بیشتری در زمینه کمکهای درمانی دارد و عناوین کلی چون «دارو و درمان» در آئیننامه قبلی تبدیل به چند بخش در آئین نامه جدید شده است. برای مثال «دارو» مجزا است و «درمان» شامل بخشهای متعددی چون بستری، جراحی و ارتوپدی فنی است. بنابراین سعی شده است کمکها با نیازهای متنوع مراجعهکنندگان متناسبسازی شود.
سلیمی در ادامه گفت: لازم بود اختیارات استانها در زمینه فعالیتهای حمایتی افزایش یابد. در آئیننامه قبلی سقف کمکهای بلاعوض سازمان با جمعیتهای استانی فاصله داشت که در آئیننامه جدید اصلاح شده است.
گفتنیاست، یکصد و پنجاه و پنجمین نشست شورای عالی جمعیت هلال احمر با حضور اعضای شورای عالی، بازرس مجمع عمومی، رئیس جمعیت هلال احمر و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت، برگزار شد.
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