به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک‌روش دوشنبه‌شب در مراسم تجلیل شورای اسلامی شهر بوشهر از مهدی طارمی اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم بوشهر بر خود تکلیف دانستیم از مهدی طارمی بازیکن برجسته بوشهری تجلیل کنیم.

وی افزود: طارمی با موفقیت‌های بزرگش همواره مایه مباهات و افتخار ایرانیان به‌ویژه مردم استان بوشهر است که موفق شده نام این خطه را در دنیا و بویژه کشورهای اروپایی بلند آوازه کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: افتخارات جهانی و مهم مهدی طارمی در سال‌های اخیر منجر شده تا تمامی هموطنان به وجود چنین بازیکن اخلاق‌مدار و با کیفیت فنی بسیار بالا به وجود وی افتخار کنند.

وی همچنین در جواب درخواست طارمی برای کمک به تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای حمایت از فوتبالیست‌های مستعد بوشهری، بیان کرد: شورای بوشهر در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نماینده طارمی پیرامون طراحی ساز و کار مناسب برای هدف حمایت از فوتبالیست‌های مستعد برنامه ریزی خواهد کرد.

تجربیات طارمی استفاده شود

خدیجه گرشاسبی رئیس کمیسیون بانوان نیز با قدردانی از مهدی طارمی گفت: وی با تعصب به هویت جمهوری اسلامی در تمام مراحل فعالیت خود در عرصه ملی و بین المللی خوش درخشیده است و این افتخاری برای ملت ایران به ویژه استان بوشهر است.

وی خواستار فراهم شدن زمینه‌ای شد که از تجربیات وی به بهترین نحو در بوشهر استفاده شود.

پروین خوشبخت عضو شورا نیز با قدردانی از تلاش‌های مهدی طارمی گفت: باید از پدر و مادر این بازیکن ارزشمند تجلیل کرد که همچنین جوان برومندی به ورزش کشور تحویل دادند.

طارمی نمونه یک جوان موفق است

ایمان زندی نیا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز گفت: مهدی طارمی نمونه یک جوان موفق است؛ همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در ورزش همگانی و قهرمانی نیاز به قله داریم که جناب طارمی این مسیر را پیمودند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت، پتانسیل و استعدادهای که سطح ملی و جهانی خوش درخشیدند در راستای ایجاد نشاط، امید و انگیزه در جوانان کم کار شده که ضرورت دارد با برنامه ریزی و استفاده از این فرصت‌ها به بهترین نحو بتوانیم استفاده کنیم.