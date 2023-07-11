بازگشت فارس به لیگ برتر بسکتبال کشور

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان فارس در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون لیگ برتر بسکتبال کشور یک باشگاه نمی‌تواند نسبت به مدیریت دو تیم در لیگ اقدام کند از این رو پس از صعود تیم دوم مهرام به لیگ برتر بسکتبال مقدمات واگذاری امتیاز این تیم به سایر باشگاه‌ها فراهم شد.

محمد مهدی شکوهی اضافه کرد: با نظر مساعد استاندار فارس، همکاری دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی امتیاز تیم دوم مهرام به تیم لیموندیس شیراز واگذار شد.

وی افزود: با واگذاری این امتیاز استان فارس بعد از چندین سال مجدداً در لیگ برتر بسکتبال کشور نماینده خواهد داشت.

