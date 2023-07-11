عقب ماندگی یک متر مربعی سرانه فضای آموزشی قم از میانگین کشوری

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته ۲۹۵ هزار دانش‌آموز در استان قم مشغول به تحصیل بودند که با توجه به اینکه هر سال جمعیتی بالغ بر ۱۰ هزار نفر به شمار دانش آموزان قم اضافه می‌شود؛ برای سال تحصیلی جدید پیش بینی می‌شود ۳۰۵ هزار دانش آموز در استان قم داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم، کمبود مدرسه و فضای آموزشی را از چالش‌های آموزش و پرورش در استان قم برشمرد و افزود: در استان قم شاهد افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت هستیم که همین امر موجب شده با افزایش تعداد دانش آموزان کلاس‌های درس نیز شلوغ تر شوند که این امر هم دغدغه ما و هم والدین است.

وی عنوان داشت: در دولت‌های گذشته توجه لازم به آموزش و پرورش استان قم صورت نگرفته است و این استان در حال حاضر در سرانه فضاهای آموزشی از میانگین کشوری یک متر مربع عقب است.

رحیمی با بیان اینکه برای جبران عقب ماندگی‌ها در زمینه سرانه فضای آموزشی هر سال نیازمند احداث ۳۰ مدرسه هستیم افزود: خیرین مدرسه ساز در سال‌های اخیر مشارکت خوبی در احداث واحدهای آموزشی داشته‌اند و با هماهنگی و تعامل با نهادها و دستگاه‌های مختلف تلاش می‌شود تا زمینه مشارکت حداکثری خیرین در امر مدرسه سازی فراهم شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم، افزود: با مشارکت خیرین و دولت تا پایان امسال ۳۰ واحد آموزشی در استان قم تکمیل و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.