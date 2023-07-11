طرح پایدارسازی آب تبریز ۹۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده روز سه شنبه در جریان بازدید معاون آب و آبفای وزیر نیرو از پروژه‌های خط دوم آبرسانی و رینگ جنوبی کلانشهر تبریز اظهار کرد: آب شرب تبریز از چهار منبع خط آبرسانی زرینه رود ۵۵ درصد، خط آبرسانی نهند ۱۳ درصد، ۱۱۵ حلقه چاه‌ها در دامنه‌های سهند (هروی، سعید آباد، قزلجه میدان) ۳۱ درصد؛ و قنات‌ها یک درصد تأمین می‌شود که در صورت مشکل برای هر یک از این تأسیسات تأمین آب برای مناطق مربوطه آن از سایر منابع ممکن نخواهد بود و همین امر دلیل احداث رینک آبی تبریز را مهم‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه طول رینگ جنوبی تبریز ۲۷ کیلومتر است، گفت: این رینگ به خط انتقال آب از زرینه رود وصل است و با اتصال آن به رینگ شمالی که در آینده ایجاد می‌شود علاوه بر اینکه آب پایدار و با کیفیت یکسان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد چاه‌های تأمین آب تبریز در دامنه سهند نیز بسته می‌شود.

غفارزاده ادامه داد: رینگ جنوبی آب تبریز شامل زیر پروژه‌های مخزن ١٠ هزار مترمکعب، ایستگاه پمپاژ به ظرفیت سه مترمکعب بر ثانیه، مخزن ١٠٠ هزار مترمکعبی و خط انتقال به طول ٢٧ کیلومتر در قطرهای ١۶٠٠، ١۴٠٠ و ١٠٠٠ میلی متر است.

وی همچنین به پیشرفت ۹۸ درصدی مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی کلانشهر تبریز اشاره کرد و گفت: برای این طرح یکهزار میلیارد تومان اعتبار به روز شده هزینه شده است و با بهره برداری از آن مجموع ظرفیت مخازن آب تبریز به ۴۵۰ هزار مترمکعب می‌رسد و تاب آوری تبریز را به میزان حدود ۶ ساعت افزایش می‌دهد.