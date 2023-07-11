به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی صبح سه شنبه در بازدید از قلعه تاریخی لمبسر در رازمیان الموت غربی اظهار کرد: ظرفیت‌های گردشگری الموت بی‌بدیل است و باید از این ظرفیت استفاده بیشتری کرد.

وی افزود: ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری الموت نیازمند تقویت و توسعه است و باید برای این حوزه برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی قلعه الموت نیازمند ردیف بودجه مجلس است، تصریح کرد: تسهیل‌گری در راه برای دسترسی مناسب و ایجاد امکانات رفاهی از نیازهای اساسی قلعه لمبسر است.

گفتنی است ضرغامی صبح امروز برای بازدید از پروژه‌های تاریخی و گردشگری الموت وارد استان قزوین شده است.