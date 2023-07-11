تشدید مبارزه با قاچاق سلاح درآذربایجان غربی/۳۴۰۰قبضه اسلحه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه ضمن تشدید مبارزه با قاچاق سلاح در استان هیچ گونه مماشاتی در این خصوص پذیرفته نیست، افزود: نگاه دشمنان به مرزهای‌مان با محوریت قاچاق سلاح و مهمات نگاه خاص و ویژه است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعداد سه هزار و ۴۰۰ قبضه سلاح در استان کشف و ضبط شد، افزود: آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های مهم در حوزه تأمین نظم و امنیت در کشور پیشرو بوده و فعالیت‌های قابل توجهی داشته و همیشه مرزهای این استان شرایط خاصی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات دارد.

عتباتی افزود: روزانه شاهد کشفیات قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا در مرزهای استان هستیم و زحمات و تلاش‌های مجموعه انتظامی، مرزبانی و سپاه در این خصوص ستودنی است و اقدامات و عملکرد دستگاه قضائی نیز در تکمیل این تلاش‌های صورت گرفته وضعیت را خاص و ویژه کرده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف از جمله در مسائل امنیتی، ویژه و خاص است گفت: نیاز است بصورت ویژه به این مقوله نگاه کنیم و یکی از این مسائل، هم افزایی و هماهنگی در اقدامات و عملکردها در برخوردها و شناسایی نقاط ضعف و به حداقل رساندن و پاک کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت است.

باید برخوردهای جدی و بازدارنده با پدیده قاچاق سلام در آذربایجان غربی انجام شود

عتباتی ادامه داد: در سال گذشته مجموعه آذربایجان غربی در حوزه مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات گزارش مبسوطی به مسئولان قضائی کشور ارائه کرد که دادستان کل کشور به صورت مبسوط از تمامی نیروهای عمل کننده تقدیر و تشکر ویژه داشت که این نشان می‌دهد اقدامات و عملکردهای استان در سطح ملی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: در استان باید به موازات اقدامات دشمن آمادگی و پیش بینی‌های لازم را داشته و حتماً باید برنامه‌هایی که در حوزه پیش بینی تحرکات دشمن و قاچاقچیان سلاح و مهمات است در دستور کار باشد تا بتوانیم دراین زمینه هم نقش آفرینی کنیم.

عتباتی تاکید کرد: اقدامات خوبی در این راستا رقم خورده ولی بعضاً خلاهایی وجود دارد که نیاز به مراقبت و توجه ویژه است که دستگاه قضائی باید به عنوان تکمیل کننده زحمات نیروهای ضابط عمل کننده چه عام و چه خاص، تصمیمات و برخوردهای جدی و بازدارنده با پدیده قاچاق بگیرد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این جلسه گفت: یکی از چالش‌های جدی که آذربایجان غربی دارد بحث قاچاق انبوه سلاح و مهمات است که امروزه مبارزه جدی و بی امان در این حوزه یک امر بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

حسین مجیدی افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های استانی برای ریشه کنی قاچاق سلاح و مهمات بهره برد و در این راستا اقدمات پیشگیرانه و بازدارنده در امر قاچاق سلاح و مهمات صورت گیرد.