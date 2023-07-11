حضور فیزیکی بانوان طلبه در جامعه اثر هدایتگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله صفری پیش اژ ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران و مسئولان حوزه علمیه خواهران اردبیل در دفتر امام جمعه گرمی اظهار کرد: گفت: در فضای کنونی کشور ضرورت وجود حوزه‌های علمیه بانوان بیش از پیش احساس می‌شود و بانوان طلبه غیر از رسالت طلبگی، حضور فیزیکی‌شان در جامعه اثر ویژه‌ای دارد.

وی فعالیت مدرسه علمیه خواهران گرمی را ستودنی عنوان و خاطرنشان کرد: خواهران طلبه این شهرستان در برگزاری اعیاد گوناگون و بحث حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر خوش درخشیدند به طوری که اثر فعالیت‌های این مجموعه در شهر ملموس است.

امام جمعه گرمی به نقشه شوم دشمنان در به انحراف کشیدن دختران و زنان جامعه اشاره کرد و گفت: دشمن امروز در تلاش است تا کانون خانواده و مهره اصلی خانواده یعنی زنان را مورد هدف قرار دهد و از این طریق به سست کردن بنیان‌های خانواده اقدام کند.

صفری هوشیاری بانوان در مواجهه با خدعه‌های استکبار را یادآور شد و بیان کرد: امروز در غرب به زن به عنوان یک ابزار نگریسته می‌شود در حالی که اسلام با این نگاه غیرعقلایی به زن مخالف است و برای آنان کرامتی الهی و قدسی متصور است.

وی اغتشاشات سال گذشته در کشور را بهانه‌ای برای دستاویز قرار دادن شخصیت زن در جامعه قلمداد کرد و افزود: امروز زنان ما باید هوشیار بوده و سنگر حجاب و عفاف را خالی نگذارند.

امام جمعه گرمی حجاب را قلعه و دژی مستحکم در برابر تمام حملات و نقشه‌های زهرآگین دشمن و استکبار دانست و اظهار کرد: زنان ما با حجاب و عفاف خود به دشمنان نشان دادند که سنگر حجاب تسخیرناپذیر است و با هیچ مطاعی این نعمت ارزشمند را معامله نخواهند کرد.