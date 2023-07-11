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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

امام جمعه گرمی:

حضور فیزیکی بانوان طلبه در جامعه اثر هدایتگری دارد

حضور فیزیکی بانوان طلبه در جامعه اثر هدایتگری دارد

گرمی - امام جمعه شهرستان گرمی گفت: در فضای کنونی کشور ضرورت وجود حوزه‌های علمیه بانوان بیش از پیش احساس می‌شود به ‌طوری که حضور فیزیکی‌ بانوان طلبه در جامعه اثر هدایتگری ویژه‌ای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله صفری پیش اژ ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران و مسئولان حوزه علمیه خواهران اردبیل در دفتر امام جمعه گرمی اظهار کرد: گفت: در فضای کنونی کشور ضرورت وجود حوزه‌های علمیه بانوان بیش از پیش احساس می‌شود و بانوان طلبه غیر از رسالت طلبگی، حضور فیزیکی‌شان در جامعه اثر ویژه‌ای دارد.

وی فعالیت مدرسه علمیه خواهران گرمی را ستودنی عنوان و خاطرنشان کرد: خواهران طلبه این شهرستان در برگزاری اعیاد گوناگون و بحث حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر خوش درخشیدند به طوری که اثر فعالیت‌های این مجموعه در شهر ملموس است.

امام جمعه گرمی به نقشه شوم دشمنان در به انحراف کشیدن دختران و زنان جامعه اشاره کرد و گفت: دشمن امروز در تلاش است تا کانون خانواده و مهره اصلی خانواده یعنی زنان را مورد هدف قرار دهد و از این طریق به سست کردن بنیان‌های خانواده اقدام کند.

صفری هوشیاری بانوان در مواجهه با خدعه‌های استکبار را یادآور شد و بیان کرد: امروز در غرب به زن به عنوان یک ابزار نگریسته می‌شود در حالی که اسلام با این نگاه غیرعقلایی به زن مخالف است و برای آنان کرامتی الهی و قدسی متصور است.

وی اغتشاشات سال گذشته در کشور را بهانه‌ای برای دستاویز قرار دادن شخصیت زن در جامعه قلمداد کرد و افزود: امروز زنان ما باید هوشیار بوده و سنگر حجاب و عفاف را خالی نگذارند.

امام جمعه گرمی حجاب را قلعه و دژی مستحکم در برابر تمام حملات و نقشه‌های زهرآگین دشمن و استکبار دانست و اظهار کرد: زنان ما با حجاب و عفاف خود به دشمنان نشان دادند که سنگر حجاب تسخیرناپذیر است و با هیچ مطاعی این نعمت ارزشمند را معامله نخواهند کرد.

کد مطلب 5833627

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