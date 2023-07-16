نقش بلبرینگ ها در صنایع

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بلبرینگ قطعاتی هستند که از چرخش تجهیزات پشتیبانی می‌کنند. یه طور کلی چند وظیفه کلی دارند: از اصطکاک جلوگیری می‌کنند، جلوی سایش را می‌گیرند، نیرو گشتاور را انتقال می‌دهند و بارهای وارده را تعدیل می‌کنند. اما هر صنعتی الزامات خاص و شرایط ویژه خود را دارد.

به عنوان مثال بلبرینگی که برای معادن به کار گرفته می‌شود باید بتواند وزن زیاد، بلبرینگ صنعت پتروشیمی حرارت زیاد و یا بلبرینگ یک ماشین دندان پزشکی سرعت زیاد را پشتیبانی کند؛ و این به طراحی و متریال بکار رفته در بلبرینگ بستگی دارد. شرکت‌های بزرگ تولید بلبرینگ از جمله شرکت سوئدی بلبرینگ SKF و یا شرکت ژاپنی بلبرینگ ناچی، با کمک دانشمندانی در حوزه علم مواد، فیزیک و … همواره در حال نوآوری در تولید بلبرینگ هایی هستند که بتوانند شرایط سخت و ویژه را تاب بیاورند.

بلبرینگ‌ها در حالت کلی انواع مختلفی با کاربردها و ویژگی‌های مختلفی دارند. بلبرینگ خود یکی از انواع یاتاقان هاست. رولبرینگ نیز در کنار بلبرینگ یکی از انواع یاتاقان‌ها می‌باشد. بلبرینگ‌ها و رولبرینگ ها بسته به طراحی و متریال (جنسی) که دارند می‌توانند در کاربردهای مختلفی به کار گرفته شوند.

انواع بلبرینگ‌ها کدام هستند؟

همانطور که گفتیم بلبرینگ‌ها از نظر طراحی انواع متفاوتی دارند و به طور کلی به دو دسته کلی بلبرینگ و رولبرینگ تقسیم می‌شوند. بلبرینگ‌ها از عناصر توپی و رولبرینگ ها از عناصر رولی یا استوانه‌ای شکل برای انجام وظیفه که به آنها محول شده است بهره می‌برند. اگر بخواهیم تک تک انواع بلبرینگ یا رولبرینگ را برای شما عزیزان مثال بزنیم می‌تواند مدت خیلی زیادی طول بکشد. زیرا با گذشت زمان و پیشرفت ماشین‌ها و دستگاه‌ها و نیاز به پیشرفت انواع بلبرینگ‌ها باعث شد که انواع خیلی زیادی از بلبرینگ‌ها تولید شود و تنوع آنها بسیار بالا برود. هر بلبرینگ نکات مثبت و ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند آن را برای کار خاصی مناسب کند. انتخاب بلبرینگ درست نقش بسیار مهمی در بازده کاری دستگاه‌ها و ماشین‌ها دارد.

اما اگر بخواهیم چند تایی از انواع بلبرینگ و رولبرینگ های پرکاربرد تر را مثال بزنیم می‌توانیم به بلبرینگ شیار عمیق یک ردیفه، بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه، بلبرینگ کف گرد یک ردیفه، بلبرینگ کف گرد دو ردیفه بلبرینگ‌های شیار عمیق سرامیکی، بلبرینگ‌های خود تنظیم، رولبرینگ های بشکه‌ای، رولبرینگ های سوزنی، رولبرینگ های استوانه‌ای، رولبرینگ های مخروطی، رولبرینگ استوانه‌ای کف گرد، رولبرینگ های کارب و … اشاره کرد. همانطور که گفتیم انواع بلبرینگ‌ها از تنوع بسیار بالایی برخوردار هستند و نمی‌توان تمامی آنها را نام برد ولی اگر علاقه به شناختن انواع بلبرینگ یا رولبرینگ ها دارید می‌توانید به سایت دیجی برینگ به آدرس https://digibearings.com/ سری بزنید.

دیگر الزامات استفاده از بلبرینگ‌ها

تمامی انواع بلبرینگ و رولبرینگ ها و یاتاقان‌ها جدا از بحث کاربرد و ویژگی‌هایی که دارند نیازمند به روغنکاری و نگهداری مناسب نیز می‌باشند. روغنکاری یاتاقان‌ها امری به شدت مهم می‌باشد که با نادیده گرفتن این امر، عمر بلبرینگ بسیار کاهش یافته و امکان ضرر مالی بسیار بزرگی به وجود می‌آید. روغن کاری انواع بلبرینگ‌ها و رولبرینگ ها باید به صورت دوره‌ای و مرتب انجام شود و اگر این اتفاق نیفتد عمر مصرفی بلبرینگ از حد انتظار کمتر می‌شود و این امر باعث خراب شدن انواع بلبرینگ در حین کار می‌شود که می‌تواند به صورت زنجیره‌ای باعث خراب شدن قطعات زیادی در دستگاه یا ماشین مورد استفاده شود.

شرکت‌های معروف سازنده بلبرینگ

شرکت‌های زیادی در زمینه‌ی ساخت انواع بلبرینگ وجود دارند که می‌توانند بلبرینگ یا رولبرینگ هایی با کیفیت و دقت بالا تولید کنند. شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی زیادی در این زمینه هستند که بخش بزرگی از بلبرینگ‌های مورد نیاز در صنایع دنیا را تولید می‌کنند. ولی از بهترین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌هایی مانند شرکت ساخت بلبرینگ سوئدی SKF ، شرکت آمریکایی TIMKEN و شرکت آسیایی NACHI اشاره کرد. تمامی این شرکت‌ها تنوع بسیار زیادی در بلبرینگ‌ها و رولبرینگ ها دارند. انواع بلبرینگ هایی که این شرکت‌ها تولید می‌کنند معمولاً دارای عمر مصرفی بالا، توانایی کار در سرعت‌های بالا و توانایی کار در دماهای بالا می‌باشند. این شرکت‌ها کاتالوگ‌ها و جداولی را بعد از ساخت بلبرینگ‌ها منتشر می‌کنند که تمامی اطلاعات مورد نیاز درباره بلبرینگ‌ها ورلبرینگ در آنها موجود است. به طور مثال می‌توانید اطلاعاتی مثل میانگین سرعت کاری و میانگین دمای کاری، و عمر مصرفی میانگین بلبرینگ کف گرد SKF را در سایت این شرکت پیدا کنید و به همین صورت این امکان برای بلبرینگ‌های دیگر و شرکت‌های سازنده دیگر نیز وجود دارد.

آیا بلبرینگ‌های جهانی از نظر قیمت برای صنایع ایرانی در دسترس هستند؟

قیمت بلبرینگ‌ها و رولبرینگ ها توسط شرکت‌های سازنده آن به توجه به کیفیت، دقت و متریال آنها تعیین می‌شود. البته در بازارهای کشور ما به دلیل تحریم‌ها قیمت‌های بلبرینگ‌ها و رولبرینگ ها متفاوت است.

به طور مثال یک بلبرینگ همسان با کیفیت مشابه، با چندین قیمت متفاوت برای صنعتگران در دسترس است. چالش تهیه اشتباهی قطعه تقلبی نیز برای این صنعت هم وجود دارد و با توجه به اهمیت این قطعه در کارایی کل یک سیستم تولیدی، این یک چالش جدی برای صنایع است. تشخیص قطعه اصل، مهارت، دانش و تجربه خاصی را می‌طلبد. البته صاحبان صنایع و تکنسین‌های قدیمی با همکاری با بازرگانی‌های معتبر و نمایندگی‌های رسمی فروش این برندها در ایران، خیال خود را از خرید بلبرینگ SKF اصل و یا سایر برندهای جهانی راحت کرده اند.

به عنوان مثال فروشگاه اینترنتی دیجی برینگ یکی از قدیمی ترین و مطمئن‌ترین واردکنندگان بلبرینگ با بیش از دو دهه سابقه در واردات انواع بلبرینگ و رولبرینگ در بازارهای ایران است که همکاری خوبی با برای تأمین بلبرینگ‌های اصل با بزرگترین صنایع ایرانی داشته است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.