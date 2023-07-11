رتبه دانشگاه خلیج فارس بوشهر ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام رتبه بندی تایمز در کنار انتشار نتایج رتبه بندی دانشگاههای جهان، هر ساله نتیجه رتبه بندی دانشگاههای جوان جهان با قدمتی کمتر از ۵۰ سال را نیز منتشر میکند.
نظام رتبه بندی دانشگاههای جوان جهان بر اساس همان پنج معیار اصلی آموزش، پژوهش، استنادها، درآمد صنعتی و چشم انداز بینالمللی و ۱۳ شاخص رتبه بندی دانشگاههای جوان جهان رتبه بندی میکند اما وزن کمتری به شهرت دانشگاه اختصاص میدهد.
دانشگاه خلیج فارس با حفظ رتبه ۴۰۱-۵۰۰ نسبت به سال ۲۰۲۲، جایگاه ۳۰ (نسبت به جایگاه ۳۲ سال ۲۰۲۲) در بین دانشگاههای ایران را به خود اختصاص داده است و از این لحاظ با دانشگاههای بوعلی سینا، دامغان، سمنان، شاهد، شهید باهنر کرمان، تربیت معلم شهید رجایی، یزد، زنجان و علوم پزشکی زنجان هم رتبه است.
دانشگاه خلیج فارس از نظر معیار استنادات، درآمد صنعتی، چشم انداز بین المللی و معیار پژوهش نسبت به سال ۲۰۲۲ بهبود عملکرد داشته است.
در سال ۲۰۲۳، دانشگاه خلیج فارس خصوصاً از نظر درآمد صنعتی رتبه سوم و از نظر چشم انداز بین المللی رتبه پنجم و از نظر دانشجویان بین المللی رتبه هشتم (در مقایسه با رتبه بیست و یکم سال ۲۰۲۲) را در میان ۳۹ دانشگاه جوان ایران را به خود اختصاص داده است. از نظر سایر معیارها نظیر پژوهش با رتبه ۱۷، استنادات رتبه ۲۵، و آموزش رتبه ۳۵ را در بین ۳۹ دانشگاه جوان ایران به خود اختصاص داده است.
در بین دانشگاههای جامع ایران، دانشگاه خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ از وضعیت مطلوبتری نسبت به سال ۲۰۲۲ برخوردار است.
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