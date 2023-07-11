به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران گفت: یکی از اقدامات دولت مردمی طی دو سال قبل اجرای پروژه‌های بیمارستانی بوده است و تا امروز ۱۵ هزار تخت بیمارستانی را افتتاح کردیم و دو کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) و غدیر را سال جاری و در فاصله کم افتتاح شد.

وی افتتاح بیمارستان در اطراف تهران را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: سال گذشته بیمارستان ملارد را افتتاح کردیم، بیمارستان شهریار، اسلامشهر، ورامین و پیشوا نیز در صف افتتاح است.

عین اللهی گفت: بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار از سال ۷۱ کلنگ زنی شده و ۳۱ سال است، مردم در انتظار افتتاح این بیمارستان هستند و در ابتدای دولت نیز پیشرفت فیزیکی ۶۷ الی ۷۰ درصدی داشته است، که تحویل گرفته و طی دو سال اخیر کار جهادی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است.

وی با بیان این که بیمارستان امام خمینی (ره) ۳۱۳ تختخوابی و جامع و دارای امکانات کامل است، افزود: در بیمارستان‌های جامع امکان استقرار تخصص‌های مختلف است و نیاز به انتقال بیمار برای آزمایشات و مشاوره نیست، در بیمارستان امام خمینی (ره) ۲۲ تخت «آی. سی. یو» تعبیه شده و اتاق عمل هم در اورژانس و هم در خود بیمارستان وجود دارد و از نظر تجهیزات تصویربرداری نیز کامل است و اکنون ۷۵ درصد تجهیز شده است و امیدواریم حداکثر ظرف سه ماه آینده شاهد افتتاح بیمارستان خواهیم بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «طی سفر ریاست جمهوری به شهریار وعده افتتاح بیمارستان تا عید داده شده بود، اما اکنون چندین ماه از این وعده گذشته و هنوز افتتاح نشده است،» گفت: ما در افتتاح بیمارستان‌ها سعی داریم، که روز بعد از افتتاح پذیرای مراجعین باشیم و افتتاح صرفاً شکلی نباشد، در برخی مواقع متأسفانه افتتاح‌ها غیرواقع بوده است، به عنوان مثال در دولت قبل گفته شد، بیمارستان فیروزآبادی را افتتاح کردند، اما وقتی رفتیم، پر از خاک بود، نه وسایلی و نه مریضی در این بیمارستان بود و ما هشت الی ۹ ماه طول کشید، تا بیمارستان را تجهیز و آماده بهره برداری کردیم.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر «صادق بودن با مردم» گفت: حداکثر تا مهرماه بیمارستان شهریار افتتاح می‌شود و ما پای وعده‌ها و قول‌هایمان ایستاده ایم.

عین اللهی در خصوص بیمارستان اسلامشهر نیز گفت: بیمارستان اسلامشهر نیز دو فاز دارد، که فاز اول اورژانس و درمانگاه آماده بهره براری است و فاز دوم را نیز امروز بازدید خواهم کرد، تا از نحوه آمادگی و پیشرفت کار با خبر شوم.