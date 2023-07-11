آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در رامسر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی رؤسا و نواب رؤسای هیئت‌های ورزشی شهرستان رامسر از ظرفیت بالای ورزش رامسر گفت و اظهار داشت: بازسازی سالن گالش محله، مرمت و بازسازی سالن چند منظوره تختی کتالم در دستور کار قرار دارد. اعتبار خوبی هم دکتر حسینی برای اماکن ورزشی رامسر گرفته‌اند.

عالیشان افزود: سرانه فضای ورزشی رامسر ۸۴ دهم متر مربع است و ۲۰ پروژه متعلق به وزارت ورزش و جوانان، ۶۱ پروژه بخش خصوصی و هفت پروژه برای سایر ارگان‌ها در این شهرستان داریم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران از راه اندازی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک شماره ۲ در کشور خبر داد و گفت: مقرر شد دومین آکادمی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در کشور در استان مازندران و شهرستان رامسر احداث شد.

عالیشان بیان داشت: آماده سازی تیم‌های ملی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک صورت می‌گیرد. همچنین این آکادمی در مجتمع امام رضا (ع) رامسر احداث می‌شود که شامل ۱۰ سالن و مکان تمرینی و همچنین با دارا بودن خوابگاه و با ظرفیتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ ورزشکار احداث خواهد شد.

عالیشان از شرایط ویژه و دو منظوره این آکادمی خبر داد و افزود: قرار است در کنار آکادمی ملی المپیک، رامسر پایلوت مسابقات ساحلی باشد و شرایط برای میزبانی مسابقات ساحلی با برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی، هندبال ساحلی و والیبال ساحلی و… فراهم و پیش بینی شود تا این آکادمی دو منظوره باشد تا هم اردوهای ملی را داشته باشیم و هم میزبانی مسابقات ساحلی را داشته باشیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان مازندران خاطرنشان کرد: اعتبار احداث این کمپ را وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک به عهده گرفته و هیچ بار مالی به شهرستان و استان نخواهد داشت.

عالیشان بیان کرد: با راه اندازی این آکادمی کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون‌ها اردوی‌های آماده سازی تیم‌های ملی را متناسب به شرایط آب و هوایی کشور محل مسابقات در رامسر برگزار خواهند کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران به کار منظم و منسجم تاکید کرد و بیان داشت: به غرب استان نگاه ویژه‌ای داریم و تاکنون از ظرفیت‌های انسانی و توانمند در رأس هیأت‌های ورزشی استفاده شده است.