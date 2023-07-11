به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات تاریخ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی یا پروژه در کدرشته‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

متقاضیان پروژه آزمون‌های تشریحی و عملی کدرشته‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶ ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰ ۱۳۶۲، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ که براساس مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره‌های روزانه و نوبت دوم (شبانه) بوده و حداقل یکی از کدرشته محل‌های رشته‌های تحصیلی پروژه‌دار را نیز انتخاب کرده‌اند (منحصراً دوره‌های روزانه و نوبت دوم «شبانه») و هزینه برگزاری آزمون تشریحی یا عملی خود را نیز موقع تکمیل فرم انتخاب رشته پرداخت کرده اند باید به اطلاعیه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ سازمان سنجش مراجعه کنند.

جزئیات کامل در خصوص زمان، مکان، منابع، شیوه نامه و تاریخ پرینت کارت شرکت در آزمون‌های تشریحی و عملی در اطلاعیه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ سازمان سنجش درج شده است. بنابراین متقاضیان برای اطلاع از جزئیات و شرایط و ضوابط آن به اطلاعیه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ سازمان سنجش مراجعه کنند.

زمان برگزاری درس طراحی صنعتی از کدرشته امتحانی ۱۳۶۲ از عصر جمعه ۳۰ تیر ۱۴۰۲ به عصر چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ تغییر یافته است.