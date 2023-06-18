به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفیشدگان کدرشتههای امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه و تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی برخی کدرشتههای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ منتشر شد.
تاریخ ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی یا پروژه در کدرشتههای امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ ،۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ آزمون ورودی مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است.
جزئیات تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی این کدرشتههای آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.
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