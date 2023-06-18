به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفی‌شدگان کدرشته‌های امتحانی دارای شرایط خاص و بورسیه و تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی برخی کدرشته‌های آزمون کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

تاریخ ، زمان و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی یا پروژه در کدرشته‌های امتحانی ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ ،۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ آزمون ورودی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ نیز اعلام شده است.

جزئیات تاریخ و محل مصاحبه یا برگزاری آزمون عملی این کدرشته‌های آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.