قطعی برق ۳۸ اداره پر مصرف در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ ۳۸ دستگاه اداری شهر تهران که به اخطارهای داده شده مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق بی‌توجه بودند با قطع انشعاب برق مواجه شدند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه‌های اداری موظف‌اند مصرف برق خود را در ساعات کاری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش‌کردن روشنایی غیرضروری و سامانه‌های سرمایشی کاهش دهند.

همچنین روشن بودن سامانه‌های سرمایشی ادارات از ساعت ۱۲ به بعد ممنوع است.

این شرکت از عموم مشترکان به‌ویژه دستگاه‌های اداری و تجاری درخواست دارد با حداکثر صرفه‌جویی در مصرف برق همراه خادمان خود در تأمین برق موردنیاز هم‌وطنان باشند.

تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی عدد ۲۴ یا ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولر آبی، خودداری از استفاده هم‌زمان از وسایل برقی پرمصرف، شستشو و اتوکشی لباس و استفاده از ماشین ظرف‌شویی در ساعات ابتدایی یا پایانی روز، استفاده حداکثری از روشنایی روز، جایگزینی لامپ‌های کم‌مصرف با لامپ‌های فوق کم‌مصرف LED، بسته‌بودن درب اتاق‌های بدون استفاده در زمان فعالیت سامانه‌های سرمایشی و استفاده از برنامه‌های کوتاه‌مدت و شستشوی سریع با دمای پایین ماشین لباسشویی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش مصرف برق در بخش خانگی نیز کمک کند.